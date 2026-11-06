Milano all’esame Scandicci, Conegliano cerca il settimo successo in A1, Chieri-Vallefoglia può regalare spettacolo

Scandicci-Milano mette alla prova l’equilibrio della vetta, Chieri-Vallefoglia può cambiare le gerarchie alle spalle delle due capolista. La settima giornata di Serie A1 femminile, distribuita tra venerdì 6 e domenica 8 novembre, propone due confronti diretti di grande interesse e diversi incroci importanti nella corsa alla salvezza. La Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano cerca il settimo successo contro la Cbf Balducci Hr Macerata, mentre la Numia Vero Volley Milano deve difendere il proprio percorso netto sul campo della Savino Del Bene Scandicci. Si comincia a Latisana, con punti preziosi per due squadre che hanno bisogno di interrompere una serie negativa.

Venerdì 6 novembre alle 20.30, al Palazzetto dello Sport di Latisana, la Cda Volley Talmassons Fvg ospita Il Bisonte Firenze. Le friulane hanno sei punti, due in più delle avversarie, ma devono ritrovare continuità dopo quattro sconfitte consecutive. La costruzione di Francesca Scola avrà bisogno di un primo tocco sufficientemente preciso per coinvolgere le centrali e alleggerire Giorgia Frosini, evitando che il gioco si concentri sulle palle alte. Bakodimou può offrire incisività in banda, ma sarà importante accompagnarla con una maggiore regolarità dell’intero reparto. Il Bisonte Firenze deve rendere meno dipendente da Bianca Cugno il proprio attacco, cercando contributi più costanti dalle schiacciatrici e utilizzando il centro per muovere il muro. Il servizio può diventare una risorsa per entrambe: mettere in difficoltà la ricezione avversaria consentirebbe di organizzare meglio la difesa, ma in una partita delicata conterà anche limitare gli errori e sfruttare le occasioni di contrattacco.

Il primo confronto d’alta classifica si disputa sabato 7 novembre alle 19.30 al Palafenera, dove la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 riceve la Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Entrambe hanno quattordici punti e cinque vittorie, con la possibilità di consolidare un avvio molto positivo. La squadra di Nicola Negro trova nella crescita di Stella Nervini un riferimento importante: il 56% offensivo dell’ultima uscita offre a Sarah van Aalen una soluzione efficace accanto ad Anett Németh. La varietà della distribuzione piemontese obbligherà il muro marchigiano a scelte continue, soprattutto se Lubian e Akrari potranno essere coinvolte con regolarità. Le ospiti dovranno cercare di interrompere questo collegamento attraverso la battuta, senza perdere ordine nelle coperture. Sul fronte opposto, il peso di Bici e il contributo delle bande possono mettere alla prova la difesa guidata da Spirito, ma servirà evitare attacchi troppo prevedibili. La qualità del cambio palla e la capacità di chiudere dopo una buona difesa possono fare la differenza in una sfida tra squadre che hanno perso soltanto contro la capolista veneta.

Sabato 7 novembre alle 20.30, al Pala BigMat di Firenze, la Savino Del Bene Scandicci affronta la Numia Vero Volley Milano nel match più atteso. Le padrone di casa inseguono a cinque punti dalle due prime e cercano un risultato che possa riaprire il confronto al vertice; le ospiti arrivano con diciotto punti e un solo set perso. Il duello tra Van Ryk ed Egonu sarà importante, ma la partita richiederà soprattutto qualità nella costruzione e nel lavoro a rete. Ognjenović dovrà distribuire il carico tra l’opposta, Skinner, Bosetti e le centrali, impedendo a Danesi e Kurtagić di concentrarsi sulle attaccanti esterne. La solidità di Bosetti e Armini nel primo tocco rappresenta una base preziosa, mentre il muro di Aleksić e Nwakalor può rallentare il gioco lombardo. Le ospiti cercheranno invece di sfruttare il servizio per togliere velocità alla regia serba e costruire occasioni di contrattacco. Per la squadra di Gaspari sarà essenziale contenere Egonu senza lasciare troppo spazio alle altre soluzioni offensive: la gestione delle ricostruzioni e dei palloni staccati dalla rete può pesare quanto la potenza delle due opposte.

La domenica si apre l’8 novembre alle 16.00 al Palaverde di Villorba, con Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano-Cbf Balducci Hr Macerata. Le campionesse d’Italia hanno conquistato diciotto punti senza cedere set, mentre le marchigiane arrivano con la fiducia di due vittorie consecutive e una classifica più rassicurante. Per le ospiti la priorità sarà mantenere utilizzabile la ricezione, consentendo a Bonelli di coinvolgere Mazzaro e Farriol oltre a Gardini, Schut e Decortes. Affidarsi soltanto alle bande contro il muro veneto renderebbe molto difficile trovare continuità. La squadra di Santarelli può imporre velocità attraverso Wołosz e cambiare riferimento offensivo senza perdere pericolosità, alternando il peso di Haak alle soluzioni delle schiacciatrici e delle centrali. Le marchigiane dovranno scegliere con attenzione quando forzare e quando cercare le mani del muro, accompagnando ogni attacco con coperture precise. Il servizio di casa cercherà invece di rendere leggibile la costruzione ospite e alimentare il sistema di muro e difesa.

Domenica 8 novembre alle 17.00, al Palasport di Cervia, l’Omag Consolini Volley 1907 riceve la Laica Cioccolato Uyba in uno scontro diretto tra squadre appaiate a quattro punti. È un’occasione importante per entrambe, dopo un avvio nel quale la continuità offensiva è mancata troppo spesso. Le romagnole dovranno sostenere Rivero e Bracchi con un maggiore coinvolgimento delle centrali, cercando anche più produttività da Adelusi sulle palle difficili. Le ospiti possono utilizzare il servizio di Grozer e Wada per disturbare questa costruzione, ma avranno bisogno di trasformare la pressione in occasioni concrete di punto. Seki dovrà cercare equilibrio tra le bande e il centro, evitando che il gioco diventi troppo leggibile. Per le padrone di casa sarà importante proteggere il primo tocco e attaccare con pazienza contro il muro schierato; per le lombarde, alzare la qualità del contrattacco. In una partita che può incidere sulla fiducia, la gestione dei finali e degli errori gratuiti avrà un peso particolare.

Sempre domenica 8 novembre alle 17.00, al Palazzo dello Sport di Cuneo, la Granda Volley Cuneo ospita la Igor Gorgonzola Novara. Le padrone di casa cercano punti per risalire dal penultimo posto, mentre le ospiti vogliono dare continuità al successo su Brescia e avvicinarsi al gruppo davanti. La ricezione sarà fondamentale per consentire alla squadra di casa di distribuire il carico tra McBride, Baka, Pucelj e il gioco centrale. Le piemontesi ospiti dispongono però di diverse possibilità per mettere pressione fin dal servizio, obbligando la costruzione avversaria ad allontanarsi dalla rete. Cambi potrà alternare Grobelna e Tolok alle combinazioni con Bonifacio e Squarcini, cercando di impedire al muro di casa di stabilizzarsi sulle bande. Per le padrone di casa serviranno difesa e copertura, ma anche la capacità di chiudere le ricostruzioni: prolungare gli scambi senza trovare sbocchi offensivi rischierebbe di favorire la maggiore varietà delle avversarie.

Il turno si chiude domenica 8 novembre alle 18.00 al Palasport Jimmy George di Montichiari, con Banca Valsabbina Millenium Brescia-ChorusLife Volley Bergamo. Le padrone di casa devono muovere una classifica ferma a due punti, mentre le ospiti cercano di ripartire dopo lo stop con Scandicci. La squadra di Cervellin ha bisogno di trasformare una ricezione discreta in un attacco più efficace, soprattutto con Pietrini e Kipp, senza rinunciare al contributo centrale di Meli e Van Avermaet. Stigrot offre equilibrio, ma servirà distribuire meglio la pericolosità su tutta la rete. Le padrone di casa dovranno utilizzare la qualità del primo tocco per coinvolgere maggiormente le centrali e alleggerire Mihaljević e Novosel. Il servizio ospite, rimasto senza ace nell’ultima uscita, è chiamato a incidere di più; sul fronte opposto sarà importante costruire punti attraverso muro e difesa, evitando di affidare tutte le possibilità di risultato al solo cambio palla.