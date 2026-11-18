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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’italiano Flavio Cobolli e lo statunitense Frances Tiafoe valido per il secondo match del round robin delle ATP Finals di Torino, con il tennista azzurro che cerca una vittoria per sperare ancora nel passaggio del turno con l’avversario che giocherà per lo stesso motivo.

Cobolli ha lottato ma ha perso 2-0 all’esordio contro Daniil Medvedev che ha trionfato con un netto 6-7, 3-6: il romano è stato investito dall’ottimo rendimento al servizio del tennista russo che non ha mai offerto palle break, con un numero spropositato di prima vincenti che lo hanno reso quasi ingiocabile. Cobolli ci ha provato, ma nel secondo set è crollato sotto i colpi dell’avversario.

Per quanto riguarda Tiafoe, lo statunitense ha perso anche lui per 2-0 ma contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, forse grande favorito alla vittoria finale del Trofei dei Maestri. Il nativo del Maryland ha avuto pochissime chance contro un tennista più in forma e più forte di lui che ha portato a casa il successo con un netto 6-2, 6-2. Il vincitore della sfida proverà a strappare il passaggio del turno all’ultimo match.

La partita tra Cobolli e Tiafoe sarà l’ultima del programma di oggi non prima delle 20.30, con la giornata che inizierà alle 11.30 con la sfida di doppio tra Bolelli/Vavassori e Harrison/Skupski, seguiti alle 14.00 dai già citati Alcaraz e Medvedev. A precedere l’azzurro, invece, saranno alle 18.00 Granollers/Zeballos e Krawietz/Puetz: potrete seguire l’intero match del romano con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!