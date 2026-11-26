Marco Bezzecchi si presenta a Valencia con il vento in poppa. Dopo i successi di Qatar e Portogallo, il pilota riminese dell‘Aprilia ha centrato a Portimao la prima doppietta Sprint-GP della stagione, superando così la difficoltà che fino a quel momento lo aveva frenato nelle gare brevi. Il risultato ha ridotto a due soli punti il margine che lo separa dal compagno di squadra Jorge Martin, e l’ultimo appuntamento dell’anno dovrà quindi stabilire chi tra i due piloti della casa di Noale chiuderà davanti nel campionato.

Proprio il piazzamento finale è un obiettivo che Bezzecchi non vuole sottovalutare: “Il secondo posto in campionato è un risultato importante“, ha spiegato a Sky Sport MotoGP, aggiungendo che “dobbiamo lottare per ottenerlo“. Il punto di partenza, secondo il pilota, è la buona prova offerta in Portogallo: “Veniamo dal buon weekend di Portimao, cerchiamo di ripartire bene dal venerdì e costruire un buon fine settimana anche qui“.

Sul doppio successo nella Sprint e nella gara lunga, Bezzecchi ha raccontato la propria soddisfazione: “Mi ha dato una bella soddisfazione fare un weekend molto buono“. Il merito, ha precisato, è del lavoro svolto con la squadra: “Abbiamo lavorato bene sulla moto e sulla mia guida”.

A Valencia però non si deciderà soltanto la sfida interna: sul tavolo c’è anche il titolo Costruttori, con Aprilia in testa di nove punti su Ducati. Bezzecchi ne ha parlato come di una meta condivisa: “È un traguardo che per Aprilia importantissimo e anche per noi piloti: siamo parte di questo gruppo e vogliamo dare il nostro contributo come possiamo al duro lavoro che loro fanno durante l’anno sia a casa che in pista“. Poi la promessa: “Faremo il massimo per ottenerlo“.