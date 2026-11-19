Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. La MotoGP fa tappa all’Autódromo Internacional do Algarve per il penultimo round di una stagione intensa, e tutti i riflettori del paddock sono puntati su un solo uomo: Marc Márquez. Forte dei 60 punti di vantaggio su Jorge Martín e dei 74 su Marco Bezzecchi, il pilota della Ducati si presenta in Portogallo con il secondo match point per chiudere definitivamente i giochi.

In palio c’è un traguardo storico: l’ottavo titolo nella classe regina — che gli permetterebbe di agganciare Giacomo Agostini — e il decimo complessivo in carriera. Eppure, proprio i saliscendi dell’Algarve rappresentano uno dei pochi tabù rimasti nel suo palmarès, una pista dove lo spagnolo non è mai riuscito a imporsi. Alla vigilia di un weekend che potrebbe già incoronarlo nella Sprint del sabato, Márquez ha incontrato i giornalisti nella consueta conferenza stampa del giovedì.

Lo spagnolo non si nasconde dietro le parole e mostra subito la calcolatrice, pur predicando la massima calma per evitare errori fatali proprio sul più bello: “Pressione? Sicuramente è il primo vero match point che ho. Ho cercato di mantenere la mia routine, provando a minimizzare i rischi e arrivando qui con un numero preciso in testa: devo fare 14 punti nelle prossime due gare per portare a casa il titolo. Partirò dalle FP1 con la stessa mentalità. Il rischio è sempre lì, quindi dobbiamo essere concentrati e pazienti. In alcune gare ce ne siamo presi troppi, ma ora non è il momento: dobbiamo dare il 100% in maniera intelligente, restando calmi“.

A fargli da monito c’è anche un esempio recente preso in prestito dal ciclismo: “La parola chiave del weekend sarà restare concentrati. Pensate a Pogačar: tutti dicevano che aveva già vinto la Vuelta e poi è caduto e si è ritirato. Dobbiamo dare il massimo senza esagerare. Con il Portogallo ho un rapporto particolare, qui ho debuttato e ho ottenuto la mia prima vittoria (in 125 nel 2010, ndr): vediamo se riusciremo a chiudere i conti qui o a Valencia, l’importante è portare a casa il Mondiale. Se sarà tra i miei titoli più belli? Non voglio rispondere prima che succeda, spero di poterlo fare a Valencia…“.

Rispetto alla cavalcata trionfale della passata stagione, questo 2026 ha richiesto uno sforzo mentale e fisico ben diverso al numero 93, ormai molto più attento a calcolare ogni minimo pericolo, dentro e fuori dalla pista: “Vedo i rischi ovunque, questo è l’unico vero cambiamento rispetto al passato. Qualche giorno fa stavo andando in bici in Spagna ed ero spaventato, avevo paura di cadere. Voglio minimizzare i rischi, ma allo stesso tempo devi essere veloce: se sei nei primi quattro ne corri molti meno rispetto a quando sei a centro gruppo“.

Poi il paragone con il recente passato: “L’anno scorso avevo molto più vantaggio, a Motegi mancavano ancora cinque gare. Qui sono solo due e devo stare più attento. Quando hai difficoltà o dolore ti diverti di meno. Nel 2025 le cose sono arrivate più facilmente, quest’anno ho dovuto lavorare di più, ma quando hai un obiettivo reale la testa riesce a coprire altre problematiche. Sto vincendo e mi sto divertendo, anche se in maniera diversa“.

Inevitabile, vista l’età e il traguardo della doppia cifra iridata ormai a un passo, una domanda sul futuro e sull’ipotesi ritiro. Márquez però spegne subito ogni voce: “Sono concentrato solo sul chiudere questo campionato. Ho ancora due anni di contratto con Ducati: quest’anno è stato complicato ma sono ancora veloce. La priorità è vincere questo titolo e lavorare già per l’anno prossimo. Ho speso più di metà della mia vita nel Mondiale, ma quando hai una passione te la godi e io mi sto ancora divertendo a fare il pilota. È vero che chi inizia prima probabilmente finisce prima, ma ci sono esempi come Valentino Rossi, che ha cominciato presto e ha smesso a oltre quarant’anni. Dipende dal carattere e dagli infortuni, che possono rovinare una carriera. Prima del 2020 non avevo mai avuto grossi problemi, quell’incidente ha cambiato la mia mentalità e oggi provo a trarre il massimo profitto dagli anni che mi restano da atleta“.

E tra il Márquez esplosivo degli esordi e quello calcolatore di oggi, Marc non ha dubbi su chi scegliere: “Il Marc più veloce era quello dei primi due anni in MotoGP, o forse quello del 2019, quando sono arrivato primo o secondo in tutte le gare. Ma il migliore è quello di adesso: vorrei aver avuto a vent’anni la mentalità che ho oggi. Il pilota migliore è quello che sa controllare le cose sul momento; non posso controllare tutto, ma molte cose sì“.

Infine, una battuta sul format del weekend e sulla rivalità con Marco Bezzecchi, vero specialista del sabato: “Adoro il sabato, ma quando arrivo alla domenica penso quasi di odiarlo perché hai già speso tantissime energie. È un rapporto di odio e amore. Se guardassimo solo alle gare Sprint, Bezzecchi sarebbe il leader del campionato, ma la domenica è tutta un’altra storia…“.