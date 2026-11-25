È ormai giunto al suo ultimo capitolo il Mondiale MotoGP 2026. A Valencia, nel prossimo fine settimana, andrà infatti in scena il Gran Premio omonimo che chiuderà la stagione. Marc Marquez ha ormai raggiunto l’obiettivo del titolo iridato a Portimao ma lo spagnolo non si accontenta ed ora vuole contribuire anche al titolo costruttori.

La Ducati vuole infatti completare l’opera conquistando anche il Mondiale per i team e chiudendo in maniera perfetta una stagione che ha regalato già numerose soddisfazioni. Sono infatti solo nove i punti che separano l’Aprilia dal team di Borgo Panigale; uno scenario che promette battaglia fino alla fine per punti preziosi. Dopo il titolo piloti, la Ducati è pronta ora a sferrare l’ultimo attacco al team di Noale per sottrarre anche il titolo di migliori costruttori.

Marc Marquez quindi ha ancora fame e vuole dare nuovamente il suo contributo per la causa. Alla stampa, il fuoriclasse spagnolo ha presentato il weekend valenciano: “Tornare da campione del mondo è davvero speciale, soprattutto qui a Valencia. Mi piace molto e qui in passato sono sempre riuscito a essere forte. Ci saranno tanti tifosi, sarà un gran finale”.

L’ultimo obiettivo: “L’obiettivo è chiudere al meglio questa stagione: in Portogallo, scherzando con i ragazzi del team, dicevo che, per la paura di cadere ancora, non ho praticamente corso, quindi qui vogliamo rifarci e fare bene. Abbiamo ancora un ultimo traguardo da raggiungere per il 2026, ovvero il Titolo Costruttori, che per Ducati è molto importante, prima di iniziare a pensare al 2027, già a partire dal test della prossima settimana”.