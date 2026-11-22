Marc Marquez può finalmente festeggiare e centra il decimo titolo iridato, l’ottavo nella classe regina. Il pilota spagnolo ha centrato la matematica accontentandosi della ottava posizione al termine del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Portimao il Cabroncito ha disputato una gara di totale concentrazione con l’unico intento di arrivare al traguardo e racimolare quel minimo di punti per mettere le mani sul suo ennesimo alloro.

La vittoria nella gara odierna è andata ad un imprendibile Marco Bezzecchi che ha preceduto Jorge Martin per 3.8, mentre sale sul gradino più basso del podio Raul Fernandez a 5.7. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio a 8.8, quinta per Ai Ogura a 10.3, sesta per Fermin Aldeguer a 14.1, mentre in settima troviamo Brad Binder a 17.4. Chiude ottavo proprio Marc Marquez a 18.1, nono Luca Marini a 18.5, mentre completa la top10 Iker Lecuona a 22.2.

Al termine della gara sulla pista dell’Algarve il pilota del team di Borgo Panigale ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Non è facile parlare in questo momento – ammette un emozionatissimo Marc Marquez – Non so nemmeno dove mi trovo in questo momento. Quante emozioni. Sono davvero felicissimo per questo risultato e per aver celebrato la storia. Festeggio perché so quanto ho sofferto in questo campionato. A metà stagione, devo essere sincero, forse i tifosi credevano alla rimonta più del sottoscritto”.

Il nativo di Cervera prosegue nel suo racconto e spiega quanto sia stato complicato questo successo, uno dei meno scontati della sua illustre carriera: “Nonostante i 102 punti di distacco ho sempre dato tutto quello che avevo. In ogni gara. Ho sempre cercato di fare il massimo in ogni occasione. L’anno scorso quando ho vinto il titolo mi sono detto che mi metteva in pace con me stesso. Quest’anno, invece, questa vittoria è tutta dei tifosi che hanno sempre creduto in me, specialmente dopo il 2020”.