Oggi si sono disputati quattro incontri validi per la dodicesima giornata della Serie A. Donyell Malen si è regalato la serata memorabile: quattro gol per trascinare la Roma alla vittoria sul campo del Parma per 5-1 (a segno anche Rodrigo Mora). I giallorossi si sono portati al secondo posto in classifica a due punti di distacco dalla capolista Lazio, che ha travolto il Lecce con un secco 3-0 allo Stadio Olimpico: doppietta di Tijani Noslin tra il 25′ e il 68′, stoccata finale di Davide Frattesi al 90′.

La Roma può fare affidamento su due lunghezze di margine nei confronti dell’Inter, che scenderà in campo domani sera contro l’Atalanta.

Il Como si è portato a -2 dai neroazzurri grazie al successo casalingo contro il Cagliari: 2-0 firmato dai gol di Jacobo Ramon al 24′ e Lucas Da Cunha al 56′. Il Napoli si rianima con l’affermazione casalinga contro il Torino: 1-0 propiziato dal gol di Scott McTominay al 73′.

RISULTATI SERIE A OGGI

Como vs Cagliari 2-0

Lazio vs Lecce 3-0

Parma vs Roma 1-5

Napoli vs Torino 1-0