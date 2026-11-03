Luciano Darderi spiega le sconfitte di Vienna e Parigi e guarda alla Coppa Davis: “Ci vediamo a Bologna”

Luciano Darderi saluta Parigi con un obiettivo ben preciso: lasciarsi alle spalle l’influenza e presentarsi nelle migliori condizioni possibili alle Finals di Coppa Davis. Il finale di stagione del tennista azzurro è stato infatti condizionato da un problema di salute che ha inciso pesantemente sulle sue ultime apparizioni nel circuito.

Dopo aver superato Matteo Arnaldi nel derby italiano all’ATP 500 di Vienna, il 24enne non è riuscito a confermare le buone sensazioni. Contro Tommy Paul è arrivata una pesante sconfitta per 1-6, 1-6, seguita da un’altra battuta d’arresto al Rolex Paris Masters. Sul cemento francese, Darderi ha ceduto con un doppio 2-6 a Rinky Hijikata, senza riuscire a superare il primo turno.

Le difficoltà fisiche lo hanno costretto anche a rinunciare al torneo di doppio. L’azzurro avrebbe dovuto scendere in campo insieme a Ignacio Buse per affrontare Arthur Rinderknech e Benjamin Bonzi, ma ha preferito fermarsi.

A chiarire le ragioni di questo passaggio complicato è stato lo stesso Darderi, che attraverso i propri canali social ha raccontato quanto accaduto dopo il debutto a Vienna. La febbre alta, comparsa subito dopo il primo incontro nella capitale austriaca, gli ha impedito di recuperare completamente in vista dell’appuntamento parigino.

“Ciao a tutti, dopo il primo match a Vienna ho avuto la febbre alta, che mi ha debilitato e non mi ha permesso di recuperare al meglio in vista del Paris Masters 1000. Mi dispiace molto dover concludere così la mia migliore stagione, soprattutto perché avrei voluto finire con un ottimo torneo anche qui a Parigi“, ha spiegato il tennista, rammaricato per non essere riuscito a chiudere l’annata nel modo desiderato.

Per Darderi, però, il calendario offre ancora un appuntamento di grande prestigio. Il suo nome figura infatti tra quelli dei convocati dal capitano azzurro Filippo Volandri per le Final 8 di Coppa Davis, in programma a Bologna. Un’occasione che l’italo-argentino vuole affrontare da protagonista, una volta superati i problemi fisici.

“Adesso la priorità è recuperare completamente dall’influenza, per farmi trovare pronto tra due settimane e poter vivere al meglio un appuntamento speciale come la Coppa Davis. Grazie di cuore a tutti per i numerosi messaggi di affetto e sostegno. Ci vediamo presto a Bologna!“, ha concluso Darderi.

Il messaggio è chiaro: archiviare le delusioni di Vienna e Parigi, ritrovare la condizione e farsi trovare pronto per difendere i colori dell’Italia in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. A questo punto, vien chiedersi: le scelte da parte di Volandri sono già fatte?