Lucas Pinheiro Braathen fa il vuoto nella prima manche a Levi. Vinatzer in linea con gli standard abituali

Semplicemente di un’altra categoria. Lucas Pinheiro Braathen si rende protagonista di una manche perfetta a Levi, portandosi così al comando a metà gara. Davvero una prestazione fenomenale del brasiliano, sempre vicinissimo al palo, capace di fare velocità ad ogni curva, facendo poi la differenza ulteriormente nel piano finale, dove ha inflitto distacchi pesantissimi al resto degli avversari.

Sembrava eccezionale la manche di Clement Noel e forse lo è anche stata, escludendo il fenomeno Pinheiro Braathen. Il francese è il “primo degli altri”, concludendo così al secondo posto a 65 centesimi dal brasiliano. Strepitosa la prima manche dell’austriaco Joshua Sturm, che con il pettorale numero 27 si inserisce addirittura al terzo posto ad 84 centesimi dalla vetta, sciando quasi alla pari del brasiliano sul muro.

Quarto posto per il norvegese Atle Lie McGrath, detentore della coppa di specialità, che ha accusato un ritardo di 85 centesimi dall’ex connazionale. Fenomenale lo svedese William Hansson, che con il pettorale numero 47 riesce ad inserirsi al quinto posto con un distacco di 91 centesimi dalla vetta.

Sesto il francese Paco Rassat (+0.93), che ha preceduto il britannico Laurie Taylor (+1.03) e lo svizzero Loic Meillard (+1.08). Completano la Top-10 un altro svedese, Fabian Ax Swartz (+1.14) ed il padrone di casa Eduard Hallberg (+1.27).

Alex Vinatzer rimane sempre sugli standard avuti nelle ultime stagioni. L’altoatesino ha fatto un po’ di fatica nella prima parte di piano, poi ha controllato un po’ troppo sul muro, mentre sul piano finale ha trovato finalmente un po’ di velocità. Alla fine ventitreesimo con un ritardo vicino ai due secondi (+1.80) e servirà rimontare nella seconda manche.

Purtroppo Vinatzer è l’unico degli azzurri a qualificarsi per la seconda manche. Tommaso Saccardi ci è andato vicinissimo, terminando trentunesimo (+2.05) a soli cinque centesimi dal 30° posto, ma ha perso davvero troppo nel tratto finale. Staccatissimi gli altri italiani: Corrado Barbera (55°, +3.10), Tobias Kastlunger (58°, +3.31), Matteo Canins (59°, +3.33) e Matteo Bendotti (62°, +3.60). Uscito Edoardo Saracco.