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Buongiorno amici e amiche di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra Alexander Zverev e Daniil Medvedev, che si sfideranno per approdare alla finale delle Nitto ATP Finals. Il tedesco, che chiude la stagione come numero 1 al mondo, vuole confermarsi giocatore dell’anno, vincendo anche il Torneo dei Maestri. Sulla sua strada il russo, approdato in semifinale grazie alla vittoria su Frances Tiafoe.

Difficile aggiungere qualcosa sul torneo giocato fin qui da Zverev: il tedesco ha dominato il “Gruppo John McEnroe”, ottenendo tre successi in altrettante partite, contro Rafael Jodar, Ben Shelton e Arthur Fils. Il numero 1 al mondo ha concluso il Round Robin non solo senza concedere neanche un set, ma anche impedendo agli avversari di conquistare anche solo un break. Nell’ultima partita contro Fils però, il teutonico ha deciso di complicarsi la vita. Infatti, dopo il primo set portato a casa dal numero 1 per 6-3, i due tennisti hanno dato vita ad un secondo set molto equilibrato, deciso solo al tie-break. Qui Zverev è riuscito a guadagnarsi ben cinque match point consecutivi, senza però concretizzarne neanche uno, con il francese che, non avendo nulla da perdere, ha dato il tutto per tutto ed è riuscito a riportare il punteggio sul 6-6. Poi un errore di rovescio dello stesso Fils e una volée di rovescio del numero 1 hanno chiuso definitivamente l’incontro. Il tedesco è riuscito a portarsi a casa il match anche grazie ad un ottimo servizio, mettendo in campo 52 prime su 71, conquistando in questo modo 43 punti, tra cui 10 ace. Oltre ai 24 vincenti, da sottolineare anche i 22 gratuiti. Per il numero 1 al mondo il Torneo dei Maestri sarebbe la ciliegina sulla torta della miglior stagione della sua carriera: infatti durante l’anno sono arrivati i tanto attesi primi titoli Slam (che, dopo le prime tre finali perse, erano diventati un tabù per lui), ovvero Roland Garros e US Open.

Medvedev invece è passato come secondo del “Gruppo Ivan Lendl”, alle spalle del solo Carlos Alcaraz, in questo momento probabilmente più in forma anche dello stesso Zverev. Contro lo spagnolo è arrivata l’unica sconfitta del russo all’interno del Round Robin, completato con i successi su Flavio Cobolli e Frances Tiafoe. L’incontro con lo statunitense si presentava come estremamente importante: infatti, con Cobolli già eliminato ed entrambi i tennisti a quota una vittoria, la sfida metteva in palio il posto in semifinale. Il russo è riuscito ad imporsi per 6-3, 6-4, staccando di fatto il pass per il turno successivo. Passaggio cruciale della partita è arrivato sul 4-4 del secondo set, dove Medvedev si è guadagnato ben tre palle break, annullate tutte dall’americano. Alla quarta possibilità di strappare il servizio all’avversario, il russo è però riuscito nel suo obiettivo, portandosi poi a casa il match nel game successivo. Nella kermesse di fine anno, l’ex numero 1 al mondo cerca un trionfo per chiudere al meglio la stagione, impreziosita da quattro titoli: 500 di Dubai, 250 di Brisbane, 250 di Hangzhou e 250 di Almaty.

Il tedesco parte favorito sulla carta, forte del percorso perfetto nei gironi e della maggiore continuità di rendimento dimostrata nell’ultimo periodo. Occhio però ai turni di battuta di Medvdev: quando il russo è in giornata, strappargli il servizio diventa un’impresa ardua anche per il numero 1 del mondo. Un’altra statistica che potrebbe far propendere l’esito del match dalla parte del russo è quella dei precedenti: i due tennisti si sono sfidati infatti ben 22 volte, con Medvedev che comanda il confronto con 14 vittorie. Dato che diventa ancora più interessante se prendiamo solo i match giocati dal 2023: nei 10 incontri disputati il tedesco ha vinto solo 2 volte.

Il match si giocherà all’Inalpi Arena di Torino e sarà il quarto e ultimo di giornata, dopo la prima semifinale di doppio tra Arevalo/Pavic e Harris/Skupski (non prima delle 12.00), la prima semifinale di singolo tra Alcaraz e Shelton (non prima delle 14.30) e la seconda semifinale di doppio tra Krawuetz/Puez e Arribage/Olivetti (non prima delle 18.00). L’incontro tra Zverev e Medvedev in ogni caso non inizierà prima delle ore 20.30. Per non perdervi neanche un aggiornamento potete seguire la Diretta Live testuale della partita qui su OA Sport. Vi aspettiamo!