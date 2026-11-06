LIVE Virtus Bologna-Dubai 75-93, Eurolega basket in DIRETTA: quarto ko consecutivo per le V-nere, non basta Diarra

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22:26 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche e amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata e un saluto sportivo!

22:23 TOP SCORER: Virtus Bologna: Diarra 19, Moore Jr. 15, Frazier 12 / Dubai: Kabengele e Wright IV 16, Shengelia 14

Finisce qui: la Virtus Bologna cede a Dubai 75-93 in Eurolega!

75-93 Okobo da due.

75-91 2/2 di Kabengele a cronometro fermo.

75-89 Schiacciata di Kabengele che avvicina Dubai al successo.

Ultimo minuto al PalaDozza in arrivo.

75-87 Altro giro perfetto a cronometro fermo per Diarra che prova a tenere a galla la Virtus.

73-87 2/2 di Diarra ai liberi.

71-87 Dwayne Bacon con l’ausilio del tabellone.

71-85 1/2 per Diarra in lunetta.

70-85 Step back e tripla di Okobo! Ancora +15 Dubai.

70-82 Kessler Edwards col fallo! La Virtus è ancora viva.

68-82 Tap-in vincente di Diarra.

66-82 2/2 in lunetta del numero 25.

66-80 Dentro il libero di Wright IV.

Animi molto tesi, con Wendell Moore Jr. che si becca un tecnico.

Fallo tecnico per Diarra e Blossongame.

66-79 Aliou Diarra con la schiacciata del -13.

64-79 1/2 di Kabengele ai liberi.

64-78 TRIPLA DI WENDELL MOORE JR!

61-78 Appoggio di Blossongame.

61-76 2/2 di Rasheed Bello in lunetta.

59-76 TREEENT FRAAAAZIERRR! TRIPLAAAAAAA

56-76 Completato il 2+1.

55-76 Trent Frazier col fallo.

Inizia il quarto conclusivo.

Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30′ Dubai conduce 53-76 sulla Virtus Bologna.

53-76 Shengelia col buzz beater sulla sirena!!

53-73 Dwayne Bacon dalla media per il +20 Dubai.

53-71 Appoggio di Bacon che costringe Alex Mumbru a chiamare time-out.

53-69 Kabengele arpiona il rimbalzo sull’errore di Bacon.

53-67 1/2 di Bacon in lunetta.

53-66 Wright alza la parabola.

53-64 DAAAANIEEEEL HACKEEEETT! LA TRIPLA DEL CAPITANOOOOOO

50-64 Dwayne Bacon interrompe l’emorragia per Dubai.

50-62 MOORE JR! BREAK DI 7-0 DELLE V-NERE, TIME-OUT PASCUAL.

48-62 DIARRA! SCHIACCIATA, LA VIRTUS PROVA A SCUOTERSI.

46-62 BO KLINTMAN DA TRE!

43-62 Persa di Alston Jr. e appoggio facile di Shengelia.

43-60 McKinley Wright con la tripla.

43-57 Klintman con due punti veloci in contropiede.

41-57 Mano morbidissima di Petrusev.

41-55 WENDELL MOORE JR. CON LA BOMBA!

38-55 McKinley Wright accelera e va fin in fondo.

38-53 Kessler Edwards in contropiede.

36-53 Derrick Alston Jr. col semi-gancio.

34-53 Completato il 2+1 per i 9 punti di Shengelia.

34-52 Ancora a bersaglio l’ex di turno per l’uno-due personale.

34-50 Tornike Shengelia con l’uso perfetto del perno.

Inizia il terzo quarto al PalaDozza!

21:33 Squadre che stanno completando il riscaldamento in vista della ripresa delle ostilità.

21:30 8 punti di Aliou Diarra e 7 di Wendell Moore Jr. per la Virtus Bologna, con 6 punti di Trent Frazier – 9 punti di Mfiondu Kabengele e 8 di Dzanan Musa tra le fila di Dubai. Ospiti più precisi da due (57.1%) e dall’arco (62-5%), con la Virtus che rimane all’80% dalla lunetta ma soffre a rimbalzo rispetto agli avversari (12-20).

Wendell Moore sfiora la giocata spettacolare ma non va a bersaglio: si va all’intervallo lungo sul punteggio di 34-48 per Dubai sulla Virtus Bologna.

34-48 Kokita con la schiacciata.

32-48 Giro perfetto in lunetta di Dzanan Musa.

32-46 TREEEENT FRAZIEEEEEER! TRIPLAAAAAAAA

29-46 Bacon elude la difesa bianconera: +17 Dubai, time-out Mumbru.

29-44 2/2 di Blossongame a cronometro fermo.

29-42 Appoggio di Wright.

29-40 Virata ben eseguita da Blossongame.

29-38 2/2 per Wendell Moore Jr. dalla lunetta per riportare la Virtus sotto la doppia cifra di svantaggio.

27-38 Blossomgame perfetto dall’arco!

27-35 Diouf risponde prontamente per la Virtus.

25-35 Wright ancora a segno per il +10 Dubai.

25-33 WENDELL MOORE JR. COL 2+1!

22-33 McKinley Wright IV con l’eurostep per il +11! Time-out immediato chiamato da Alex Mumbru.

22-31 Kabengele mostra i muscoli e segna subendo fallo! Che giocata dell’ex Reyer Venezia che sbaglia il libero aggiuntivo.

22-29 ‘Momo’ Diouf dalla media per tenere la Virtus a contatto.

20-29 Mfiondu Kabengele non sbaglia in lunetta.

20-27 Marcus Carr da due per il -7 Virtus.

18-27 Filip Petrusev lascia un libero sul ferro.

18-26 1/2 di Kokila a cronometro fermo.

17-26 2/2 di Okobo in lunetta.

17-24 Elie Okobo con la tripla in step back!

Inizia il secondo quarto a Bologna!

Si chiude il primo quarto sul 17-21 in favore di Dubai sulla Virtus Bologna.

17-21 Appoggio di Klintman per il -4 Virtus.

15-21 Ancora Mintz, questa volta con l’ausilio del ferro.

15-19 Mintz dalla media per ridare ossigeno a Dubai e interrompere il parziale Virtus.

Time-out chiamato da coach Pascual, con meno di due minuti alla prima sirena.

15-17 FRAAAAAZIEEEER! TRIPLAAAAAAAA

12-17 Diarra dalla media! 8 punti (4/4 dal campo) e -5 Virtus.

10-17 DIARRA CON LA SCHIACCIATA!

8-17 Dzanan Musa brucia la retina dall’arco per riportare Dubai ad accarezzare la doppia cifra di vantaggio.

8-14 Ancora Aliou Diarra per provare scuotere la Virtus.

6-14 Tripla di Kabendele per il +8 Dubai.

Stoppata di Kessler Edwards su Kabengele!

6-11 ALIOU DIARRA! LA VIRTUS TORNA A MUOVERE IL PUNTEGGIO.

4-11 Semi-gancio di Shengelia per il +7 Dubai quando ci avviciniamo alla metà del primo quarto.

4-9 Schiacciata dell’ex Reyer Kabengele per allungare il parziale di Dubai.

4-7 Dwayne Bacon col piazzato.

4-5 Tripla di Dzanan Musa per il contro-break di 5-0 e il sorpasso.

4-2 Tornike Shengelia per i primi due punti di Dubai.

4-0 Carr da due.

2-0 Appoggio di Moore Jr. per il primo canestro della partita.

Si alza la palla a due. Buon divertimento a tutti!

20:28 Questi gli Starting five scelti dai due coach: Carr Moore Jr. K. Edwards Alston Jr. Diouf (Virtus Bologna); Musa Wright Bacon Shengelia Kabengele (Dubai)

20:25 Coach Alex Mumbru, attraverso il sito della società bolognese, ha presentato così la sfida odierna: “Partita dura per noi, a maggior ragione dopo qualche sconfitta consecutiva. Giochiamo contro Dubai, una squadra che non solo ha come obiettivo quello di partecipare alle Final Four ma anche di vincere questa competizione. Un roster di alto livello, con nomi importanti come Kabengele, Bacon, Musa, Okobo, Shengelia che oltretutto ha giocato per molti anni qui a Bologna. Conosciamo bene il loro potenziale e quello in generale della squadra ma vogliamo non pensarci, giocando come sappiamo, facendo le nostre cose dall’inizio alla fine e recuperando l’energia da mettere in campo, quell’energia che abbiamo un po’ perso nelle ultime gare”.

20:22 Squadre che hanno completato il riscaldamento sul parquet del PalaDozza, con la palla a due tra meno di dieci minuti.

20:19 Dubai invece arriva in Emilia dopo il successo casalingo della settimana scorsa, con la squadra degli Emirati Arabi Uniti che ha uno score di 6-3 dopo nove turni disputati. Fari puntati su Petrusev e Okobo, al pari di McKinley Wright IV. Sfida speciale per Tornike Shengelia che torna ancora una volta da avversario in quel di Bologna.

20:16 4-5 è lo score dei bianconeri finora, con coach Mumbru che si affiderà ancora alle fiammate di Derrick Alston Jr. e di Wendell Moore Jr.

20:13 Le V-nere puntano a riscattare le tre sconfitte consecutive contro Hapoel Tel Aviv, Zalgiris Kaunas e Besiktas Istanbul che hanno fatto scivolare in classifica i bolognesi.

20:10 Buonasera a tutti, amiche e amici di OA Sport! Bentrovati alla diretta Live di Virtus Bologna-Dubai, Eurolega basket 2027.

Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Dubai, Eurolega basket. Unico impegno settimanale in Eurolega per i bianconeri attesi dal pronto riscatto per continuare a mantenere intatte le ambizioni.

Le V-nere tornano a giocare di fronte al proprio pubblico dopo il doppio turno della scorsa settimana, con la squadra di coach Alex Mumbru sconfitta nettamente dallo Zalgiris Kaunas (74-91) e in rimonta dal Besiktas Istanbul (101-103) dal +13 a meno di quattro minuti dalla sirena finale. 4-5 è lo score degli emiliani, con Derrick Alston Jr. e Wendell Moore Jr. che proveranno a trascinare i compagni verso un successo per la classifica e per il morale.

Situazione leggermente diversa per Dubai Basketball, con la compagine degli Emirati Arabi Uniti che si trova in ottava posizione in graduatoria con un record di 6-3 dopo nove giornate fin qui disputate. Fari puntati sul cecchino Filip Petrusev (20 punti per l’ex Stella Rossa nella vittoria casalinga contro l’Hapoel Tel Aviv) e sul centro Elie Okobo, con Dwayne Bacon e McKinley Wright IV a dare man forte.

Palla a due che verrà alzata questa sera al PalaDozza di Bologna alle ore 20:30. Diretta tv affidata alle telecamere diSky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Virtus Bologna-Dubai, Eurolega basket 2026-2027!