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Basket, la Maxima Roma vince al supplementare in EuroCup contro i London Lions

Pubblicato

12 minuti fa

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Xavier Moon
Xavier Moon / Ciamillo

Vittoria importantissima della Maxima Roma nella sesta giornata di EuroCup 2026-2027. Un successo arrivato dopo un tempo supplementare contro i London Lions per 86-84, raggiungendo in classifica proprio la squadra inglese e mettendosi anche lei nel gruppetto di cinque squadre tutte con lo stesso record. Un match tiratissimo, con i London Lions che sono riusciti ad agguantare il supplementare, ma con Roma poi nel finale dell’overtime ha trovato i canestri della vittoria.

Una Maxima trascinata dai 25 punti di Xavier Moon, che è stato il miglior marcatore della partita. Importantissimi anche i 17 punti di Aaron Holiday e i 14 di Miro Bilan, che ha chiuso anche con 8 rimbalzi. Per i London Lions ci sono 14 punti per Maxwell Lewis e i 13 di Devante Jones.

L’avvio sorride ai Lions, più continui in attacco e capaci di mettere in difficoltà la difesa della Maxima soprattutto grazie alle iniziative degli esterni. Roma fatica a trovare precisione dalla distanza e resta in partita affidandosi al gioco vicino a canestro e alle iniziative individuali. Londra chiude così il primo quarto avanti 22-16. Nella seconda frazione, però, i capitolini aumentano l’intensità e trovano maggiore efficacia offensiva con Moon, Holiday e Bilan, quest’ultimo prezioso sotto i tabelloni. Roma segna 26 punti, recupera parte dello svantaggio e arriva all’intervallo sul 44-42 per gli inglesi.

Dopo la pausa la Maxima cambia volto soprattutto in difesa e riesce a togliere ritmo all’attacco dei Lions. Londra segna soltanto 11 punti nel terzo quarto, mentre Roma ne realizza 21, completando il sorpasso e portandosi sul 63-55 alla terza sirena. Il margine, però, non basta a chiudere la sfida. Nell’ultimo periodo gli inglesi reagiscono, aumentano la pressione e approfittano del calo offensivo dei padroni di casa. I Lions firmano 21 punti contro i 13 della Maxima e riescono a pareggiare a 26 secondi dalla fine con il gioco da tre punti di Lewis, trascinando la partita al supplementare sul 76-76.

Nei cinque minuti aggiuntivi l’equilibrio resta protagonista, ma Roma riesce a essere più lucida nei momenti decisivi. Holiday segna una serie di canestri che danno il vantaggio a Roma. La Maxima si impone così 86-84, conquistando un successo prezioso per la classifica e per il morale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

MAXIMA ROMA – LONDON LIONS 86-84 (16-22, 26-22, 21-11, 13-21, 10-8)

Roma: Brown 9, Bilan 14, Holiday 17, Tyson 3, Alibegovic 6, Carnevale, Veronesi 2, Moon 25, Bonacini 3, Wheatle 2, Camara 5, Dozic

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London: Scott 11, Lewis 14, Jones 13, Soluade, O’Garro 7, Zibuda, Price 12, Rai, Phillip 9, Horton 8, Williams 6, Kennedy 4

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