LIVE Verona-Civitanova, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: seconda semifinale che può riservare sorprese

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Rana Verona e le Cucine Lube Civitanova, valido per la seconda semifinale della Supercoppa Italiana di pallavolo maschile. Nel corso della prima, che potrete seguire sempre sul nostro sito, si affronteranno Sir Susa Scai Perugia e Itas Trentino.

Questa, tre le due semifinali di oggi, potrebbe essere quella più equilibrata visto che la grande favorita alla vittoria del primo titolo nazionale in palio è sicuramente la Perugia di Simone Giannelli. Verona e Civitanova, invece, nella gara secca, possono regalarci parecchie soprese con un match che promette spettacolo visto il livello delle due squadre.

L’andamento di Verona e Civitanova in campionato, tuttavia, è completamente opposto: la squadra marchigiana ha vinto cinque match in altrettante giornate disputate e senza concedere punti agli avversari, battendo proprio la Rana Volley per 3-0 nella prima giornata. I veneti, invece, hanno raccolto solo due vittorie e ben tre sconfitte che non hanno permesso alla rosa di Fabio Soli di partire al meglio nella stagione.

La seconda semifinale della Supercoppa Italiana tra Verona e Civitanova inizierà alle 18.00 e verrà disputato al PalaRaschi di Parma, palazzetto dove verrà disputata l’intera competizione. Potrete seguire il match per intero, con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!