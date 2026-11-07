LIVE Scandicci-Milano 0-3, A1 volley femminile in DIRETTA: la Numia domina in casa delle toscane

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21.56 Possiamo chiudere qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci fatto compagnia nel corso di questo evento. Buon proseguimento di serata a tutti.

21.55 Questo, invece, quello di Milano: Paola Egonu 21, Khalia Lanier 10, Anna Danesi 9, Hena Kurtagic 7, Rebecca Piva 5, Francesca Bosio 1.

21.55 Questo il tabellino di Scandicci: Kiera Van Ryk 10, Avery Skinner 10, Caterina Bosetti 9, Maja Aleksic 3, Emma Graziani 3, Maja Ognjenovic 1, Chidera Blessing Eze 1.

21.51 Milano gioca un match serio dall’inizio alla fine e vince in casa di Scandicci tornando a casa tre importantissimi punti, aspettando la partita di Conegliano contro Macerata.

17-25 Finisce qui! Vince Milano! La diagonale di Lanier atterra al centro del campo toscano.

17-24 Attacco vincente di Milano.

17-23 Bosetti trova l’attacco.

16-23 In rete il servizio dell’opposta.

16-22 Ace di Van Ryk.

15-22 Bosetti trova la schiacciata di prima intenzione.

14-22 Muro vincente di Danesi.

14-21 Lunga la diagonale di Lanier.

13-21 Bosetti piazza la parallela mancina.

12-21 Lungo il primo tempo di Aleksic.

12-20 Kurtagic mura Van Ryk.

12-19 Diagonale di Egonu da posto due.

Time-out di Milano.

12-18 Ancora Bosetti da posto quattro.

11-18 Muro di Bosetti.

10-18 Ancora un muro di Danesi.

Time-out di Scandicci.

10-17 Esce la parallela di Van Ryk.

10-16 Non passa il servizio di Scandicci.

10-15 In rete il muro milanese.

9-15 Attacco vincente di Scandicci.

9-14 Mani fuori di Lanier.

9-13 Diagonale di Skinner.

8-13 Esce la fast di Aleksic.

8-12 Sbaglia Skinner dal posto quattro.

8-11 Esce il servizio di Lanier.

7-11 Parallela di Egonu da seconda linea.

7-10 In rete il servizio dell’opposta.

7-9 Ace di Van Ryk.

6-9 Attacco vincente di Van Ryk.

5-9 Primo tempo di Kurtagic.

5-8 Primo tempo di Scandicci.

4-8 Mani fuori di Egonu.

Giallo a Gaspari per le troppe polemiche, giallo.

4-7 Lunga la parallela di Piva.

3-7 Accompagnata di Van Ryk.

3-6 Danesi trova un murone ai danni della povera Skinner.

3-5 Van Ryk chiude la schiacciata di prima intenzione.

2-5 Parallela di Van Ryk da seconda linea.

Time-out di Scandicci.

1-5 Diagonale di Lanier da posto quattro.

1-4 Ancora un muro per Milano.

1-3 Muro di Lanier su Van Ryk.

1-2 Mani fuori di Egonu da posto due.

1-1 Primo tempo di Danesi.

1-0 In rete il servizio di Kurtagic.

22-25 Raddoppio Milano! Mani fuori lungo di un’immensa Egonu nel secondo set.

22-24 Esce la diagonale stretta di Egonu.

21-24 Primo tempo toscano.

20-24 Ancora Lanier da posto quattro.

20-23 Diagonale di Lanier da posto quattro.

20-22 Esce il servizio di Milano.

Time-out di Scandicci.

19-22 Lanier con una grande parallela.

19-21 Primo tempo di Kurtagic.

19-20 Mani fuori di Skinner.

18-20 Largo il servizio di Scandicci.

18-19 Diagonale fuori di Egonu.

Time-out di Milano.

17-19 Mani fuori di Skinner.

16-19 Sull’asta la parallela di Egonu.

15-19 Ace di Egonu.

Time-out di Scandicci.

15-18 Ancora Paola, che diagonale!

15-17 Diagonale di Egonu, ancora!

15-16 Primo tempo di Aleksic.

14-16 Muro vincente di Milano.

14-15 Diagonale micidiale di Egonu da seconda linea.

14-14 Pareggio immediato di Scandicci.

13-14 Danesi chiude a rete dopo la difesa lunga.

13-13 Muro vincente di Lanier.

13-12 Pipe di Aleksic.

12-12 Van Ryk vince lo scontro a rete.

11-12 Diagonale di Egonu da posto due.

11-11 Primo tempo di Danesi.

11-10 Mani fuori di Skinner.

10-10 Primo tempo anche per Kurtagic.

10-9 Primo tempo di Aleksic.

9-9 Egonu con la diagonale da posto due.

9-8 Ace di Bosetti.

8-8 Parallela da seconda linea di Van Ryk.

7-8 Ancora ace di Paola!

7-7 Ace di Egonu.

7-6 Ancora lungo il servizio delle padrone di casa.

7-5 Pipe di Skinner.

6-5 Esce il servizio toscano.

6-4 Muro vincente di Aleksic su Danesi.

5-4 Mani fuori lungo di Van Ryk da seconda linea.

4-4 Mani fuori di Piva.

4-3 Ricezione slash di Milano, chiude Ognjenovic.

3-3 Diagonale di Bosetti da posto quattro.

2-3 Primo tempo Scandicci.

1-3 Murone pazzesco di Danesi, sempre su Skinner.

1-2 Muro vincente di Danesi su Skinner.

1-1 Diagonale vincente di Egonu da seconda linea.

1-0 Non trova il campo la diagonale di Lanier.

21-25 Il primo set è di Milano! Muro di Egonu!

21-24 Mani fuori di Egonu.

Time-out di Milano.

21-23 Aleksic trova l’attacco.

20-23 Mani fuori di Egonu.

20-22 Danesi non riesce nel muro vincente.

19-22 Pipe di Skinner.

18-22 Lanier piazza la diagonale da posto quattro.

18-21 Diagonale pazzesca di Egonu da seconda linea.

18-20 Sbaglia anche Milano dai nove metri.

17-20 Esce il servizio toscano.

17-19 Lunga la diagonale di Egonu.

16-19 Attacco vincente di Scandicci.

Time-out di Gaspari.

15-19 Ace di Piva.

15-18 Bosio ferma il colpo di prima intenzione di Nwakalor.

15-17 Pipe di Van Ryk.

14-17 Ace di Egonu.

14-16 Classico mani fuori di Piva.

14-15 Ace di Bosetti.

Time-out di Milano.

13-14 Mani fuori importante di Van Ryk.

12-14 Grandissima diagonale di Skinner.

11-14 Lungo il servizio di Scandicci.

11-13 Diagonale di Bosetti da posto quattro.

10-13 Lanier con la diagonale da posto quattro.

Non c’è il tocco, punto confermato a Scandicci.

Blengini chiama challenge, Paola è convinta di aver preso le dita del muro.

10-12 Non trova le mani del muro Egonu con la parallela.

9-12 Magia di Ognjenovic per Van Ryk, da seconda linea trova la parallela vincente.

8-12 Lanier manda in rete la schiacciata.

7-12 Diagonale di Egonu da seconda linea.

7-11 Skinner con la diagonale da posto quattro.

Time-out di Gaspari.

6-11 Ace di Piva.

6-10 Primo tempo vincente di Kurtagic.

6-9 Egonu cerca il servizio morbido, palla in rete.

5-9 Van Ryk subisce il muro di Piva e Kurtagic.

5-8 Bosetti manda fuori la battuta.

5-7 Sulla riga la parallela di Skinner da posto quattro.

4-7 Diagonale vincente di Bosetti da posto quattro.

3-7 Sbaglia anche Van Ryk dai nove metri.

3-6 In rete il servizio di Lanier.

2-6 Egonu trova il pallonetto al centro del campo.

2-5 Vola sopra il muro Egonu che piazza la diagonale da posto due.

2-4 Parallela di Van Ryk da posto due.

1-4 Lanier chiude l’azione dopo la ricezione slash di Skinner.

1-3 Lanier spinge la diagonale da posto quattro.

1-2 Trattenuta di Nwakalor.

1-1 Skinner trova la diagonale da posto quattro.

0-1 Danesi mura subito Nwakalor.

Inizia il match

20.29 Per Milano in campo Danesi, Lanier, Bosio, Egonu, Piva, Kurtagic e Fersino come libero. Per Scandicci invece Ognjenovic, Van Ryk, Nwakalor, Skinner, Bosetti, Aleksic e Armini come libero.

20.28 Milano ha vinto quattro volte nelle ultime cinque partite contro Scandicci.

20.27 Vengono consegnati dei fiori all’ex Scandicci Giulia Gennari, ora a Milano.

20.26 Sono 40 gli scontri diretti, le lombarde hanno vinto 23 incontri mentre le toscane 17.

20.24 Le squadre sono in campo per il saluto di rito.

20.23 I giudici di gara saranno Giuseppe Curto come primo, Ubaldo Luciani come secondo e Yuri Armelani come assistente al videocheck.

20.20 Mancano ancora dieci minuti al primo servizio, le due squadre stanno completando il riscaldamento.

20.18 Questa, invece, quella della squadra ospite:

Palleggiatrici: Francesca Bosio, Giulia Gennari

Schiacciatrici: Valeria Vazquez Gomez, Yoshino Sato, Khalia Lanier, Rebecca Piva

Opposti: Alondra Denis Tapia Cruz, Paola Egonu

Centrali: Benedetta Maria Sartori, Anna Danesi, Aida Dautova, Hena Kurtagic

Liberi: Virginia Paola Di Napoli, Eleonora Fersino

20.15 Questa la rosa delle padrone di casa:

Palleggiatrici: Chidera Blessing Eze, Maja Ognjenovic

Schiacciatrici: Avery Skinner, Sofia D’Odorico, Caterina Bosetti, Julia Isabelle Bergmann

Opposti: Kiera Van Ryk, Lise Van Hecke

Centrali: Maja Aleksic, Emma Graziani, Linda Nwakalor, Sara Alberti

Liberi: Imma Sirressi, Martina Armini

20.13 Milano cerca la settima vittoria in altrettante partite per restare, almeno per una notte, primatista in classifica da sola con Conegliano che giocherà domani alle 16.00 contro Macerata.

20.10 Amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra la Savino del Bene Scandicci e la Numia Vero Volley Milano.

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Savino del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano, valida per la nuova giornata della Serie A1 di pallavolo femminile, con le toscane e le meneghine che si affrontano in una sfida di altissima classifica e di livello pazzesco: parliamo di una delle partite più belle del nostro volley.

Partendo dalle padrone di casa, Scandicci ha totalizzato quattro vittorie e due sconfitte nelle prime sei partite di campionato: le toscane hanno perso contro Chieri e Vallefoglia per 3-2, nelle prime due giornate, per poi riprendersi battendo Macerata per 3-1, Firenze per 3-0, Novara per 3-2 e Bergamo per 3-0, senza dimenticare la Supercoppa persa per 3-0 contro Conegliano.

La partenza di Milano, invece, è stata semplicemente impeccabile: la squadra del neo allenatore Gianlorenzo Blengini ha vinto le prime sei partite del campionato senza neanche concedere un punto agli avversari, arrivando al big match contro Scandicci a punteggio pieno. La Numia ha battuto 3-0 Firenze, 3-1 Macerata, 3-0 Novara, 3-0 Bergamo, 3-0 Busto Arsizio e 3-0 Consolini.

Il match tra Scandicci e Milano inizierà alle 20.30 e verrà disputato al Pala BigMat. I giudici di gara saranno Giuseppe Curto come primo, Ubaldo Luciani come secondo e Yuri Armelani come assistente al videocheck. Potrete seguire l’intero incontro con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!