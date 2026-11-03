Calcio a 5, Salvo Samperi verso il Kosovo: “Dobbiamo migliorare, per questo stiamo cercando nuove soluzioni tattiche”

Dopo aver battuto 3-2 la Georgia, nella prima giornata del Gruppo 10 del Main Round di qualificazione ai Mondiali 2028, la nazionale italiana maschile di calcio a 5 è pronta a tornare in campo il prossimo 6 novembre in trasferta contro il Kosovo.

Una gara da non sbagliare, anche perché il 10 novembre vi sarà poi il “ritorno” a Barletta che potrebbe incanalare il primo step di accesso al torneo iridato, a cui gli azzurri mancano addirittura dal 2016.

Lo sa bene il ct della nazionale, quel Salvo Samperi che al sito della Divisione Calcio a 5 ha detto: “Il lavoro fatto durante lo scorso raduno lo dobbiamo mettere a frutto, perché questa volta abbiamo solo due allenamenti prima della partita. Dobbiamo ripartire dalle cose buone viste con la Georgia: il sacrificio difensivo, l’esserci aiutati, ritrovando quello spirito. Tuttavia, dobbiamo migliorare urgentemente ciò che non è andato, specialmente la fase offensiva ed essere più coraggiosi nell’attaccare: possiamo osare di più. Abbiamo giocatori con qualità che possono dare di più salendo di livello, abbiamo margini di crescita, ne sono convinto”

“Ci sono sicuramente indicazioni tattiche diverse – ha proseguito il ct –. Questo grazie ad alcuni giocatori ‘universali’, adattabili a qualsiasi ruolo. Prenderemo spunto da quanto visto con la Georgia e su quello cercheremo ulteriori soluzioni”.

Portieri: Jurij Bellobuono (Sandro Abate), Carlos Dalcin (L84 Torino), Leonardo Politano (Came Treviso);

Centrali difensivi: Luca Ferraro (Lazio C5), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Maurizio Silvestri (Meta Catania);

Esterni: Attilio Arillo (Napoli), Ivan Cutruneo (Roma 1927), Carlos Del Mestre (Sporting Sala Consilina), Enrico Donin (Came Treviso), Giuliano Fortini (L84 Torino), Antonio Molaro (Petrarca), Michele Podda (Meta Catania);

Pivot: Julio De Oliveira (L84 Torino), Giovanni Pulvirenti (Meta Catania).

Staff – Commissario tecnico: Salvo Samperi; Segretario: Fabrizio Del Principe; Dirigente accompagnatore: Alessandro Distante; Assistente allenatore: Vanni Pedrini; Collaboratore tecnico: Luigi Vona; Preparatore atletico: Domenico Castello; Preparatore dei portieri: Gennaro Varriale; Match analyst: Riccardo Manno; Medico: Pierluigi Martinelli; Fisioterapisti: Emiliano Diaferia e Claudio Princiotta Spanò; Nutrizionista: Francesco Leva.

FIFA FUTSAL WORLD CUP 2028

Il calendario del Gruppo 10 del Main Round

Mercoledì 14 ottobre, Georgia-Kosovo 2-3

Martedì 20 ottobre, Italia-Georgia 3-2

La classifica dopo due giornate

Italia e Kosovo 3, Georgia 0

Venerdì 6 novembre, Kosovo-Italia

Martedì 10 novembre, Italia-Kosovo | Barletta

Mercoledì 24 febbraio, Kosovo-Georgia

Martedì 2 marzo, Georgia-Italia

Le date

Sorteggio spareggi Main Round: 5 marzo 2027

Spareggi Main Round: 12-21 aprile 2027

Sorteggio fase a gironi Elite Round: 20 maggio 2027

Fase a gironi Elite Round: 6-15 settembre 2027, 11-20 ottobre 2027, 13-22 dicembre 2027

Spareggi Elite Round: 20 gennaio 2028

Spareggi Elite Round: 10-19 aprile 2028