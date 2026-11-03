Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Calcio a 5

Calcio a 5, Salvo Samperi verso il Kosovo: “Dobbiamo migliorare, per questo stiamo cercando nuove soluzioni tattiche”

Pubblicato

19 minuti fa

il

Per approfondire:
Salvo Samperi / Divisione Calcio a 5

Dopo aver battuto 3-2 la Georgia, nella prima giornata del Gruppo 10 del Main Round di qualificazione ai Mondiali 2028, la nazionale italiana maschile di calcio a 5 è pronta a tornare in campo il prossimo 6 novembre in trasferta contro il Kosovo.

Una gara da non sbagliare, anche perché il 10 novembre vi sarà poi il “ritorno” a Barletta che potrebbe incanalare il primo step di accesso al torneo iridato, a cui gli azzurri mancano addirittura dal 2016.

Lo sa bene il ct della nazionale, quel Salvo Samperi che al sito della Divisione Calcio a 5 ha detto: “Il lavoro fatto durante lo scorso raduno lo dobbiamo mettere a frutto, perché questa volta abbiamo solo due allenamenti prima della partita. Dobbiamo ripartire dalle cose buone viste con la Georgia: il sacrificio difensivo, l’esserci aiutati, ritrovando quello spirito. Tuttavia, dobbiamo migliorare urgentemente ciò che non è andato, specialmente la fase offensiva ed essere più coraggiosi nell’attaccare: possiamo osare di più. Abbiamo giocatori con qualità che possono dare di più salendo di livello, abbiamo margini di crescita, ne sono convinto”

 “Ci sono sicuramente indicazioni tattiche diverseha proseguito il ct –. Questo grazie ad alcuni giocatori ‘universali’, adattabili a qualsiasi ruolo. Prenderemo spunto da quanto visto con la Georgia e su quello cercheremo ulteriori soluzioni”.

Portieri: Jurij Bellobuono (Sandro Abate), Carlos Dalcin (L84 Torino), Leonardo Politano (Came Treviso);
Centrali difensivi: Luca Ferraro (Lazio C5), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Maurizio Silvestri (Meta Catania);
Esterni: Attilio Arillo (Napoli), Ivan Cutruneo (Roma 1927), Carlos Del Mestre (Sporting Sala Consilina), Enrico Donin (Came Treviso), Giuliano Fortini (L84 Torino), Antonio Molaro (Petrarca), Michele Podda (Meta Catania);
Pivot: Julio De Oliveira (L84 Torino), Giovanni Pulvirenti (Meta Catania).

Staff – Commissario tecnico: Salvo Samperi; Segretario: Fabrizio Del Principe; Dirigente accompagnatore: Alessandro Distante; Assistente allenatore: Vanni Pedrini; Collaboratore tecnico: Luigi Vona; Preparatore atletico: Domenico Castello; Preparatore dei portieri: Gennaro Varriale; Match analyst: Riccardo Manno; Medico: Pierluigi Martinelli; Fisioterapisti: Emiliano Diaferia e Claudio Princiotta Spanò; Nutrizionista: Francesco Leva.

FIFA FUTSAL WORLD CUP 2028
Il calendario del Gruppo 10 del Main Round
Mercoledì 14 ottobre, Georgia-Kosovo 2-3
Martedì 20 ottobre, Italia-Georgia 3-2

La classifica dopo due giornate
Italia e Kosovo 3, Georgia 0

Venerdì 6 novembre, Kosovo-Italia
Martedì 10 novembre, Italia-Kosovo | Barletta
Mercoledì 24 febbraio, Kosovo-Georgia
Martedì 2 marzo, Georgia-Italia

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

Le date
Sorteggio spareggi Main Round: 5 marzo 2027
Spareggi Main Round: 12-21 aprile 2027
Sorteggio fase a gironi Elite Round: 20 maggio 2027
Fase a gironi Elite Round: 6-15 settembre 2027, 11-20 ottobre 2027, 13-22 dicembre 2027
Spareggi Elite Round: 20 gennaio 2028
Spareggi Elite Round: 10-19 aprile 2028

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati: