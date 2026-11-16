LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, ATP Finals 2026 in DIRETTA: inizia l’ultimo torneo insieme per gli azzurri

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Simone Bolelli/Andrea Vavassori e la coppia composta dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos. Inizia anche il gruppo B delle ATP Finals 2026 di doppio. Torino è pronta ad accogliere per l’ultima volta la coppia azzurra che nelle recenti stagioni ha regalato all’italtennis vittorie e momenti magici. Appuntamento alle 11.30 per il match che aprirà la sessione giornaliera.

Ottavo confronto diretto in assoluto tra i due sodalizi, per quello che è divenuto ormai un classico del circuito di doppio. Azzurri avanti 4-3 con il dolce ricordo della finalissima di Roma 2026 conquistata al match tiebreak. In stagione gli italiani hanno trionfato a Miami e nella città capitolina, per poi ergersi fino alle semifinali del Roland Garros, sconfitti proprio dai prossimi avversari.

Granollers e Zaballos si presentano a Torino portando in dote le semifinali degli Australian Open, Indian Wells, Miami e Cincinnati, le finali di Dallas e Roma, e la vittoria del Roland Garros. Coppia ormai consolidata da svariate stagioni, in carriera vantano due vittorie al Roland Garros ed il successo agli US Open 2025. Nelle ATP Finals si sono issati in due occasioni fino alle semifinali, dimostrando di potersi adattare anche al cemnto indoor.

La sfida tra Simone Bolelli/Andrea Vavassori e la coppia composta dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos inizierà alle 11.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!