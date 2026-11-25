La Coppa del Mondo di biathlon maschile giunge alla sua cinquantesima edizione. Non siamo ancora al mezzo secolo di vita, che verrà festeggiato nel gennaio 2028, però si tratta comunque di una pietra miliare significativa. Agli albori erano i tedeschi dell’Est a dettare legge. Oggi le gerarchie sono cambiate radicalmente e non solo perché la DDR si è dissolta. Il baricentro della disciplina si è spostato in Norvegia e in Francia.

Il Paese scandinavo è dotato del movimento numericamente e qualitativamente più forte. Sostanzialmente, i vichinghi potrebbero schierare una dozzina di uomini con l’ambizione di salire sul podio nel massimo circuito. Il punto di riferimento assoluto resta Sturla Holm Lægreid, biathleta completo come pochi altri. Lui è il principale go-to-guy della Norvegia per la riconquista della Sfera di cristallo assieme a Johan-Olav Botn, emerso prepotentemente lo scorso anno. O, se si preferisce, finalmente arrivato ai livelli ai quali era atteso.

Tuttavia, guai a derubricare frettolosamente Vetle Sjåstad Christansen e Johannes Dale-Skjevdal, che se dovessero imbeccare la proverbiale “stagione della vita”, avrebbero le carte in regola per imporsi in classifica generale. Inoltre il giovane Isak Leknes Frey è considerato da tutti gli addetti ai lavori il prossimo “crack” del settore maschile. Non è una questione di “se”, bensì di “quando” raggiungerà il gotha assoluto della disciplina.

Si è però parlato di “riconquista” della Sfera di cristallo, in quanto essa, lo scorso anno, è stata potata in Francia da Eric Perrot, che come Lægreid è un biathleta privo di punti deboli. Il movimento transalpino dovrà rinunciare al proprio numero due, ossia Emilien Jacquelin, decisosi a perseguire il sogno di cimentarsi nel ciclismo professionistico, accantonando (non è chiaro se momentaneamente o definitivamente) la carabina. Comunque, “Les Bleus” potranno sempre contare sul navigato Quentin Fillon Maillet, il cui obiettivo principe sarà conquistare quell’oro iridato incredibilmente sempre sfuggitogli.

Non ci sono solo Norvegia e Francia, sia chiaro. Anche i rispettivi cugini hanno degli assi nella manica. La Svezia conta sul sempre competitivo Sebastian Samuelsson (a chiacchiere un fenomeno, a fatti un po’ meno, ma comunque eccellente agonista) e sul mai domo Martin Ponsiluoma, non appariscente quanto il connazionale, ma da non sottovalutare. L’Italia avrebbe nella sua faretra Tommaso Giacomel, del quale si può leggere diffusamente nella monografia a lui dedicata. In linea teorica, sia chiaro, perchè la condizione atletica è tutta da verificare.

Per il resto, la Germania è una superpotenza in disarmo. Ora come ora ha diversi biathleti molto validi su cui contare, ma nessuno dotato del cambio di passo necessario a emergere con le proprie forze. Per quanto solida, la squadra tedesca è l’ombra di quella che è stata fino a una ventina di anni orsono, quando era abituata a dettare legge, confrontandosi (almeno) alla pari con Norvegia e Francia.

Guardando al resto del mondo, gli uomini da tenere maggiormente d’occhio saranno lo statunitense Campbell Wright e l’ucraino Vitalii Mandzyn, protagonisti annunciati di un “domani” che potrebbe farsi “oggi” da un momento all’altro. Invece, potremmo definire il giovanissimo lettone Rihards Lozbers un protagonista annunciato del “dopodomani”. Al baltico sarà necessario ancora un po’ di tempo per maturare appieno e arrivare dove è atteso, ossia nell’èlite del biathlon maschile.