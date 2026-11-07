Lewis Hamilton fiducioso: “Domani partirò indietro ma la macchina va forte. Voglio la rimonta”

Lewis Hamilton ha vissuto qualifiche davvero particolari del Gran Premio di San Paolo, ventesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Interlagos la pioggia ha scombinato ogni piano e le penalità per le sostituzioni del motore hanno fatto il resto. Il Re Nero, infatti, si è fermato nella Q2 per risparmiare la vettura ed evitare rischi, tanto domani dovrà arretrare nello schieramento di partenza.

La pole position è stata fissata da un ottimo Lando Norris in 1:27.470 che ha chiuso con 204 millesimi di vantaggio su George Russell e 625 su Kimi Antonelli. Quarto Charles Leclerc a 819, quinta per Liam Lawson a 851, mentre in sesta troviamo Nico Hulkenberg. Settimo Isack Hadjar a 1.293, ottavo Oliver Bearman a 2.361, nono Fernando Alonso a 2.841 e decimo Alexander Albon a 2.986.

Al termine delle qualifiche sulla pista brasiliana il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Penso che sia stata la migliore sessione di qualifica possibile, dopotutto io amo la pioggia. La gara? So bene che partirò piuttosto indietro per colpa della penalizzazione per il cambio di motore ma proverò a rimontare un passo alla volta su una pista che amo e che permette di sorpassare”.

Il Re Nero fa le carte alla gara di domani (il via è fissato per le ore 18.00 italiane): “Non ho una strategia, cercherò di puntare alla vittoria, in qualche modo. La macchina? Direi che va bene, peccato davvero per la penalizzazione. I ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro trovare il giusto bilanciamento e abbiamo sfruttato anche il bagnato per lavorare in queste condizioni che non vedevamo da mesi. Diciamo che abbiamo sfruttato l’occasione per cercare di capire le condizioni e come funzionano le gomme e tutto il resto”.