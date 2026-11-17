Spesso ci si dimentica di quanto le associazioni sportive dilettantistiche rappresentino la spina dorsale di qualsiasi disciplina.

È emerso con chiarezza durante le ultime vicende calcistiche legate alla nazionale e di pari passo con quelle che hanno per oggetto sport storicamente considerati minori, ma che vantano un seguito sempre più importante, come il basket, la pallavolo e il tennis. Proprio quest’ultimo, sull’onda del fenomeno Sinner e delle vittorie in Coppa Davis e non solo, è diventato leader per numero di tesserati, superando il calcio.

Un traguardo storico di cui abbiamo dato notizia anche sulla nostra testata e che parte necessariamente dal basso perché, come ricordato recentemente da Toto Wolff in occasione della vittoria di Kimi Antonelli al GP di Austin, le grandi imprese partono da lontano; il successo del pilota bolognese è frutto di ben 9 anni di duro lavoro e lungimiranza e non è avvenuto per caso.

L’impatto della digitalizzazione sulle ASD

Il settore sportivo italiano, non diversamente da quello internazionale, sta attraversando una fase di profondo cambiamento, alla luce dell’impatto della digitalizzazione sia in termini di adempimenti normativi, sia nella gestione di aspetti come quelli relativi a burocrazia, engagement e sostenibilità.

E non sono più soltanto le figure dirigenziali a dover fare i conti con tale evoluzione, ma un po’ tutti i professionisti del settore. Qualcosa che passa anche dall’adozione di programmi dedicati, come nel caso di un gestionale per le associazioni sportive : uno strumento in grado di coadiuvare efficacemente le organizzazioni dilettantistiche, che poi sono il luogo da cui provengono tutti i grandi campioni italiani.

Le ASD pur essendo senza scopo di lucro, denotano una gestione affine a quella di un’impresa e con la stessa attitudine richiedono di essere governate: senza pressapochismo, insomma. Gli aspetti da amministrare sono numerosi e carta e penna, così come i programmi del pacchetto office o persino delle piattaforme gestionali di tipo standard, appaiono ormai superati e persino insufficienti.

Gestionale per associazioni sportive: le attività in cui si dimostra un supporto efficace

Un gestionale per associazioni sportive in grado di supportare in maniera efficace in due rami specifici di attività, vediamole insieme:

attività istituzionali : sono quelle che consentono di perseguire gli obiettivi di matrice primaria, come ad esempio raccolte pubbliche di fondi oppure le quote da destinare a corsi ed eventi;

: sono quelle che consentono di perseguire gli obiettivi di matrice primaria, come ad esempio raccolte pubbliche di fondi oppure le quote da destinare a corsi ed eventi; attività commerciali: sono quelle di stampo strumentale, riguardando ad esempio marketing, pubblicità, gestione dei cartellini degli atleti, incassi derivanti dai biglietti.

Un programma di questo tipo si rivela prezioso per la gestione di contabilità e bilancio, in linea coi diversi obblighi istituiti da parte del legislatore nonché costante oggetto di aggiornamento.

Possiamo quindi affermare che è un software per associazioni sportive è molto più che orientato alla semplificazione, dimostrandosi una vera e propria forma cautelativa per gli amministratori – i quali ricordiamo in un’ASD possono rispondere con il proprio patrimonio personale – garantendo un flusso dei processi ottimale, più vicino a quello delle aziende.

Tutto questo evitando la frammentazione che contraddistingue l’approccio informatico tradizionale: i vari aspetti vengono predisposti secondo una gestione telematica centralizzata, che assicura aggiornamenti in tempo reale dei documenti, grazie alla tecnologia in cloud, che appaiono inoltre consultabili da remoto nonché da qualsiasi device.