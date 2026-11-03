Le Olimpiadi 2036 non si svolgeranno a Roma: non arriva la candidatura, le città in lizza

Le prossime due edizioni dei Giochi Olimpici estivi si terranno a Los Angeles nel 2028 e a Brisbane nel 2032, mentre in questi giorni è ufficialmente entrata nel vivo la lunga corsa che porterà all’assegnazione delle Olimpiadi in programma nel 2036. A fine ottobre si è chiusa infatti la prima finestra formale per la presentazione delle candidature, riducendo a sette i Paesi in lizza per l’organizzazione dell’evento.

Germania, Ungheria, India, Qatar, Corea del Sud, Sudafrica e Turchia hanno depositato tramite i rispettivi comitati olimpici nazionali una manifestazione d’interesse, iscrivendosi al percorso che culminerà nel 2029 con la decisione finale del CIO. Ad oggi non sono ancora stati diffusi dossier ufficiali dettagliati sulle singole città ospitanti dei sette Paesi coinvolti. Fuori dai giochi dunque Roma ed in generale l’Italia.

Gli unici ad aver già ospitato almeno un’edizione dei Giochi Olimpici sono la Germania e la Corea del Sud, rispettivamente a Monaco di Baviera (in pole position anche per la candidatura del 2036) nel 1936 e 1972 e a Seul nel 1988. I sud coreani hanno organizzato inoltre le Olimpiadi Invernali del 2018 a PyeongChang, mentre per il 2036 l’area di riferimento dovrebbe essere quella di Jeonju.

Gli altri cinque Paesi candidati (Ungheria, India, Qatar, Sudafrica e Turchia) sarebbero invece al debutto assoluto nell’organizzazione della rassegna a cinque cerchi, con i piani preliminari che sembrano seguire la linea tracciata recentemente dall’Italia con le Olimpiadi diffuse di Milano Cortina 2026. La prossima scrematura della lista è attesa già a marzo 2027, mentre bisognerà attendere il 2029 per la scelta definitiva.