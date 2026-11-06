L’allenatore di Zaynab Dosso candidato al premio di miglior coach del mondo! Ken Harnden in finale per World Athletics

Ken Harnden sarà il nuovo allenatore di Zaynab Dosso, che ha deciso di lasciare Giorgio Frinolli e trasferirsi in Alabama per dare una svolta alla propria carriera, al termine di una stagione culminata con il trionfo sui 60 metri ai Mondiali Indoor e poi proseguita con una parentesi sottotono sui 100 metri durante l’estate (settimo posto agli Europei e 11.07 come miglior crono). La velocista emiliana si sposterà negli USA il prossimo 16 novembre e inizierà la preparazione in vista della prossima annata agonistica, che proporrà gli Europei Indoor a marzo in quel di Valencia e i Mondiali all’aperto a Pechino nel mese di settembre.

La nostra portacolori essere seguita dal miglior allenatore del mondo. Ken Harnden è infatti tra i tre finalisti per il premio di Coach of The Year, assegnato da World Athletics, la Federazione Internazionale di atletica. Classe 1973, nativo dello Zimbabwe, ha rappresentato il proprio Paese alle Olimpiadi di Atlanta 1996 e Sydney 2000, senza però raggiungere la finale dei 400 ostacoli, la sua specialità di elezione in cui vanta un personale di 48.05.

Premiato come assistant coach dell’anno a livello universitario per ben otto volte, ora punta alla massima palma mondiale e ne avrebbe pieno diritto. Ken Harnden è l’allenatore di Ja’Kobe Tharp (il primatista mondiale dei 110 ostacoli con 12.75) e di Kayinsola Ajayi (eccellente velocista, capace di battere Oblique Seville sui 100 metri e detentore del record nigeriano con 9.84), giusto per citare i suoi pupilli più noti in campo internazionale e capaci di brillare nel 2026.

Harnden dovrà fare i conti con due avversari: il brasiliano Felipe de Siqueira (l’allenatore del connazionale Alison Dos Santos, il primatista mondiale dei 400 ostacoli con 45.80) e il bahamense Rolando Greene (coach delle connazionali Masai Russell, primatista mondiale dei 100 ostacoli con 12.09, e Devynne Charlton, capace di siglare il record mondiale dei 60 ostacoli con 7.65).