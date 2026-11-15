La Spagna crolla dopo 43 risultati utili! Colpaccio dell’Inghilterra a Madrid, la Francia torna alla vittoria, Italia eliminata

Non soltanto la sconfitta dell’Italia in casa del Belgio nella serata riservata all’ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2026-2027 di calcio. Gli azzurri sono crollati per 4-1 a Bruxelles e hanno detto addio alla qualificazione ai quarti di finale della manifestazione su base a europea: gli uomini di Roberto Mancini hanno chiuso in terza posizione nel gruppo A1 con 10 punti, alle spalle della Francia (13) e del Belgio (12).

I Galletti si sono ripresi dalla sconfitta subita tre giorni fa contro la nostra Nazionale a Milano e hanno regolato la Turchia per 2-1: padroni di casa in vantaggio al 53′ con l’autogol di Topcu, Kroupi ha raddoppiato all’80mo minuto, Bardakci ha siglato la rete della bandiera allo scadere. Francia e Belgio si sono qualificate ai quarti di finale.

La Spagna ha perso la propria imbattibilità dopo 43 partite. I Campioni del Mondo hanno perso in casa contro l’Inghilterra, capace di imporsi per 3-2 al Metropolitano di Madrid. Harry Kane, fresco di Pallone d’Oro, ha portato in vantaggio gli ospiti al 45′ su calcio di rigore, poi Ezri Konsa al 53′ e Ben White al 57′ hanno permesso agli inglesi di issarsi sul 3-0. In seguito all’espulsione di Elliot Anderson, avvenuta al 63′, i padroni di casa hanno inscenato la rimonta con il rigore di Mikel Oyarzabal al 65′ e la stoccata di Nico Williams al 75′, ma non è stato sufficiente.

L’Inghilterra ha vinto il girone con 15 punti, gli stessi della Spagna, ma con un miglior rendimento negli scontri diretti. Entrambe sono volate ai quarti di finale, alle loro spalle si è piazzata la Croazia (6 punti), che oggi ha regolato la Cechia per 2-1.