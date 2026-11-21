Carlos Alcaraz ha recuperato quasi 5.000 punti a Jannik Sinner in appena sei tornei grazie a una percentuale di vittorie del 92,3%. Questi sono i numeri strabilianti evidenziati da Marca dopo la vittoria conseguita dal fuoriclasse spagnolo nella semifinale delle ATP Finals contro lo statunitense Ben Shelton e valsa l’approdo all’atto conclusivo, da disputare contro il vincente del confronto tra il tedesco Alexander Zverev e il russo Daniil Medvedev.

Dopo i quattro mesi di assenza dal circuito a causa di un problema al polso, l’attuale numero 3 del mondo è stato praticamente impeccabile: stop ai quarti di finale degli US Open per mano di Shelton al quinto set (quattro vittorie), successi all’ATP 500 di Tokyo (cinque successi), all’ATP 500A di Vienna (cinque affermazioni) e al Masters 1000 di Parigi (sei sigilli), stop al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai contro il belga Zizou Bergs, finale raggiunta alle ATP Finals (4 vittorie).

Nello specifico, Carlos Alcaraz ha racimolato questo bottino: 400 punti sul cemento di Flushing Meadows, 500 nella capitale giapponese, 50 sul cemento cinese, 500 nella capitale austriaca, 1000 nella metropoli francese e 1000 all’Inalpi Arena di Torino. Alcaraz ha incamerato 3.450 punti contro i 3.510 dello scorso anno.

Contestualmente, però, Sinner non ha potuto onorare diverse cambiali: 1.300 per l’atto conclusivo agli US Open, 500 per la vittoria a Pechino, 50 per il secondo turno a Shanghai, 500 per il trionfo a Vienna, 1.000 per la stoccata a Parigi e 1.500 per l’apoteosi da imbattuto alle ATP Finals. Il totale dei punti persi dal fuoriclasse altoatesino è pari a 4.850 punti.

Il 24 agosto, prima degli US Open Jannik Sinner svettava in testa alla classifica con 12.800 punti e Carlos Alcaraz era terzo con 7.160 punti: ora Sinner è secondo con 7.950 punti e Alcaraz è terzo con 7.100 punti. Sinner è calato di 4.850 punti, Alcaraz è sceso di 60 punti in tre mesi e dunque il recupero in sei tornei è stato di 4.790 punti, che potrebbero diventare 5.290 in caso di vittoria alle Finals. Ora il distacco è di 850 punti, che scenderebbero a 350 punti in caso di trionfo a Torino.