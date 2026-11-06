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Kosovo-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio a 5 2028: orario, programma, streaming
L’Italia del calcio a 5 è pronta a vivere questa sera una partita fondamentale nel percorso delle qualificazioni ai Mondiali 2028. Sfida fondamentale nel Gruppo 10 del Main Round: in trasferta contro il Kosovo.
LA DIRETTA LIVE DI KOSOVO-ITALIA DI CALCIO A 5 DALLE 20.00
In questo 6 novembre, dalle ore 20.00 a Pristina, gli azzurri di Salvo Samperi dovranno tirare fuori carattere, tecnica e organizzazione per avere la meglio sui padroni di casa e dare seguito all’affermazione di qualche settimana fa ottenuta contro la Georgia (3-2 a Rende).
In palio punti fondamentali per provare a vincere il mini-girone pensando anche a quanto potrà accadere poi nella gara di ritorno in programma il 10 novembre a Barletta.
La gara fra Kosovo e Italia, valida per la seconda giornata del Gruppo 10 del Main Round di qualificazione ai Mondiali 2028 di calcio a 5, inizierà alle ore 200 a Pristina. La sfida – al momento – non sarà visibile né in diretta tv né in diretta streaming. OA Sport vi fornirà in ogni caso la Diretta LIVE testuale dell’evento per non perdervi neppure un’azione del duello.
CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO A 5 OGGI
Venerdì 6 novembre
Ore 20.00 Kosovo vs. Italia
PROGRAMMA KOSOVO-ITALIA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO A 5 2028: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: non prevista
Diretta Live testuale: OA Sport