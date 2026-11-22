Si è ufficialmente chiusa la Karate World Cup 2026 ad Hangzhou. Il programma di vedeva le finali per le medaglie delle quattro specialità. L’Italia chiude con l’amaro in bocca la manifestazione. Il kata maschile, infatti, perde la finale per la medaglia di bronzo contro il Kuwait.

Il confronto è stato deciso sul filo dell’equilibrio ma il Kuwait ha centrato il successo, negando la medaglia agli azzurri. Si chiude senza medaglie per la nostra nazionale che, tuttavia, arrivava all’appuntamento cinese con quattro squadre qualificate, tre delle quali da campioni d’Europa. Il kata femminile, il kumite maschile e il kumite femminile avevano invece concluso il proprio percorso ai quarti di finale.

La giornata odierna ha segnato anche il passo verso i Mondiali Senior individuali del 2027, la cui fase finale sarà organizzata in Italia, a Milano-Bergamo.

RIEPILOGO PODI WORLD CUP 2026

Kata maschile: 1. Giappone; 2. Spagna; 3. Kuwait.

Kata femminile: 1. Giappone; 2. Egitto; 3. Cina.

Kumite maschile: 1. Montenegro; 2. Turchia; 3. WKF1 (atleti russi).

Kumite femminile: 1. Giappone; 2. Tunisia; 3. Cina.