Jorge Martin: “Ho dato davvero tutto, ho provato anche a battagliare con Marquez…”

Jorge Martin sa di avere fatto il massimo dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Lusail il pilota spagnolo ha strappato un podio comunque importante al termine di una gara nella quale è successo davvero di tutto, iniziando dal bruttissimo incidente che ha coinvolto Pecco Bagnaia in avvio.

La vittoria nella gara su distanza ridotta è andata a Marc Marquez che ha vinto con 862 millesimi di vantaggio su Fabio Di Giannantonio, mentre Jorge Martin ha chiuso a 1.5. Quarta posizione per Raul Fernandez a 2.7, quinta per Johann Zarco a 3.7, mentre in sesta ha tagliato il traguardo Pedro Acosta a 4.6. Settimo Ai Ogura a 4.8, ottavo Enea Bastianini a 5.5, nono Iker Lecuona a 8.0, mentre completa la top10 Diogo Moreira a 9.2.

Al termine del sabato sulla pista qatariota il pilota del team Aprilia ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Che dire? Sono davvero sorpreso di questo podio. Non so nemmeno come ho fatto con l’infortunio che ho patito. Oggi ha dato davvero tutto quello che avevo. Ho provato a sfruttare le gomme soft e sono rimasto nelle posizioni che contano fino alla fine”.

Lo spagnolo prosegue: “Ad un certo punto ho anche provato a rimanere in lizza con Marc Marquez per la vittoria ma con il passare dei giri ho dovuto mollare la presa. Ad ogni modo ho tenuto il podio e non è certo male. Vedremo a questo punto domani come risponderà il mio braccio. Immagino che sarà difficile. Anche se mi sento meglio sul passo che a livello di time attack. Oggi sono andato abbastanza bene ma, giro dopo giro, il dolore è aumentato. Nella seconda parte ho iniziato a sentire dolore e ho faticato”.