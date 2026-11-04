Jorge Martin ci riprova a Lusail: “Sarà importante capire il mio stato fisico e fino a dove potrò spingermi”

Jorge Martin dà un aggiornamento sulle sue condizioni fisiche in vista del fine settimana del Gran Premio del Qatar, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Lo spagnolo, come ben sappiamo, è stato costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del weekend del Gran Premio di Malesia dato che l’infortunio nel corso della Sprint Race di Phillip Island non permetteva allo spagnolo di spingere al massimo con la propria Aprilia. Una decisione soffertissima quanto inevitabile.

A questo punto il pesantissimo “zero” del fine settimana di Sepang è costato il titolo a “Martinator” a meno di clamorosi ribaltoni che, uno come Marc Marquez, difficilmente andrà a concedere. I punti di distacco tra i due piloti che hanno impreziosito questa stagione parla di 44 lunghezze, quando a disposizione ne rimangono 111. Il destino appare segnato, per cui il nativo di Madrid dovrà valutare attentamente sul da farsi in questo finale di stagione. Iniziando dal Qatar, sarà in azione o preferirà guarire completamente dal suo infortunio?

In un comunicato emesso dalla scuderia di Noale, il pilota campione del mondo della classe regina nel 2024 ha rivelato i suoi pensieri in questo momento così complicato: “Sicuramente è stato un peccato non poter proseguire il fine settimana di Sepang. Ma, oggettivamente, il solo fatto di aver avuto l’opportunità di provarci è stato già un traguardo non di poco conto. A quel punto ho deciso di fare ritorno in Spagna per proseguire nelle cure necessarie per il completo recupero dell’infortunio e, soprattutto, per presentarmi a Lusail nella migliore forma possibile”.

Jorge Martin conclude il suo racconto: “A questo punto vedremo come risponderà il mio fisico dopo una settimana ulteriore di riposo al braccio. A partire dalla giornata di domani, giovedì 5 novembre, inizieremo a fare sul serio ed a lavorare in pista con Aprilia per capire fino a che punto potrò spingermi”.