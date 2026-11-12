Johnny Herbert dà i meriti a Wolff sul successo di Antonelli: “Intuito il suo talento, gli ha dato spazio per sbagliare”

Il talento si coltiva prima ancora che si veda. È questa, in sostanza, la lezione che Johnny Herbert ricava dal titolo mondiale di Kimi Antonelli, un successo che l’ex pilota britannico attribuisce in larga parte alla lungimiranza di chi, per primo, ha puntato su di lui. Il riferimento è a Toto Wolff, Team Principal della Mercedes, che ha seguito il giovane bolognese fin dai tempi dei kart.

Herbert, raggiunto da Vision4Sport, società che offre pacchetti di ospitalità su superyacht di lusso, non nasconde la propria ammirazione per l’intuizione del manager austriaco. “È stato impressionante vedere cosa Toto abbia intuito in Antonelli quando era un ragazzino che correva con i kart“, ha dichiarato.

E ha aggiunto: “Toto ha proprio l’occhio per questo genere di cose, ed è stato in grado di coltivare il suo talento, farlo crescere e fornirgli il giusto ambiente in cui crescere e sbagliare“.

La riflessione porta a evidenziare il modo in cui la Mercedes ha costruito il percorso di Antonelli: non una promozione frettolosa, ma un’evoluzione protetta, in cui la crescita tecnica è andata di pari passo con la maturazione personale. A vent’anni, alla seconda stagione in F1, il pilota italiano è diventato il più giovane campione del mondo nella storia della categoria. È anche il primo prodotto dell’Academy Mercedes a conquistare il titolo.

Il dato assume ulteriore peso se si considera la natura del vivaio di Brackley, che ha già lanciato George Russell e non conta molti nomi. Gli investimenti sono mirati e selettivi, e la coppia Russell-Antonelli rappresenta oggi un motivo d’orgoglio per Wolff. Il dirigente ha allevato in casa l’erede di Lewis Hamilton e ha riportato la scuderia a festeggiare una doppietta di titoli che mancava dal 2020.

Nella lettura di Herbert, però, il quadro non si esaurisce nella scelta del talento giusto. Conta anche chi gli sta accanto, e in questo caso la figura decisiva è l’ingegnere di pista Peter Bonnington, per tutti “Bono”. “Toto ha fatto centro affiancando ad Antonelli Bono”, ha osservato l’ex pilota, sottolineando che “il loro rapporto ha reso Kimi ancora più forte quest’anno“.

L’accostamento tra un giovane in rapida ascesa e un ingegnere di grande esperienza si rivela così la seconda chiave del successo. Se la prima è stata la capacità di individuare il talento, la seconda è stata quella di circondarlo degli interlocutori adatti nel momento in cui la pressione cresceva.