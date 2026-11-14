Jannik Siner consiglia: “State lontano dai social. Non controlli il risultato, ma il divertimento”

Jannik Sinner ha preso parte a un evento presso il negozio Nike di via a Roma a Torino, a margine delle ATP Finals, il torneo di fine stagione che scatterà domani nel capoluogo piemontese e a cui il fuoriclasse altoatesino non prenderà parte a causa del problema al ginocchio che lo sta tenendo fuori dallo scorso 12 luglio, giorno in cui difese il titolo a Wimbledon.

Attività promozionale per il numero 2 del mondo, che ha risposto ad alcune domani davanti alle oltre 500 persone che hanno preso d’assalto lo store del noto marchio di abbigliamento sportivo: “A Torino mi sono sempre trovato bene, è il mio campo indoor e in cemento preferito: quando scendo in campo voglio dare sempre tutto, sento che non gioco solo per me stesso, ma anche per i ragazzini e per un Paese intero“.

Jannik Sinner si è espresso in merito all’attività sui social network, tra l’altro dopo l’annuncio del suo sbarco su Tik Tok: “Sono una parte importantissima, puoi usarli in modo positivo, ma ci sono tante cose negative. Consiglio di starci lontano: è più bello incontrare qualcuno per un caffè: per me i social sono secondari, ma ognuno ha la sua visione“.

Il 25enne è tornato anche su un incontro di inizio carriera, ovvero la sua prima finale in un Masters 1000, persa contro il polacco Hurkacz a Miami: “La notte non ho dormito e chiuso occhio, ero nervosissimo perché volevo vincere un grande torneo. Il giorno dopo ho perso e questo mi ha fatto capire che riesco a gestire la sconfitta normalmente. Poi sono riuscito a vincere tornei più grandi“.

Al fuoriclasse altoatesino è stato chiesto se si sarebbe immaginato di raggiungere il vertice mondiale: “Era impossibile immaginarsi tutto questo, mai avrei pensato di arrivare a questi livelli: giocavo a calcio e sciavo, vivevo la mia gioventù in modo tranquillo con gli amici e a 13 anni ho fatto la scelta del tennis. La vittoria più grande è scegliere ciò che ti piace di più, il risultato non si può controllare ma puoi controllare il divertimento“.