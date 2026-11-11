Tennis
Italia all’assalto in United Cup: svelata la formazione. Tanti big verso gli Australian Open: tutti i partecipanti e la entry-list
Dopo aver sorteggiato i gironi e avere delineato il tabellone fino alle finali, è stata svelata anche la prima enty list della United Cup, competizione per Nazionali miste che andrà in scena sul cemento di Sydney e Perth (Australia) dal 1° al 10 gennaio. L’Italia sarà guidata da Flavio Cobolli, numero 6 del mondo che si preparerà agli Australian Open prendendo parte a questa manifestazione, che metterà in palio anche punti utili per il ranking ATP.
Il leader degli azzurri scenderà in campo in questa kermesse proprio come lo scorso anno, ma al suo fianco non ci sarà Jasmine Paolini. La miglior donna ai nastri di partenza sarà Elisabetta Cocciaretto, desiderosa di mettersi in luce con la maglia della Nazionale. A completare la rosa saranno Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio, Filippo Romano e Angelica Moratelli, salvo cambiamenti che potrebbero essere decisi nelle prossime settimane.
Gli USA si presenteranno con due big del calibro di Ben Shelton e Coco Gauff, la Spagna sarà guidata da Rafael Jodar, la Cechia potrà fare affidamento su Jiri Lehecka e Linda Noskova, Arthur Fils sarà l’uomo leader della Francia. L’Italia incrocerà, nella fase a gironi, il quotato Canada di Felix Auger-Aliassime e Victoria Mboko e la Danimarca di Holger Rune. La Gran Bretagna sferrerà l’attacco con Arthur Fery ed Emma Raducanu, per la Germania spicca Yannick Hanfmann, Tomas Martin Etcheverry sarà il faro dell’Argentina.
ENTRY LIST UNITED CUP 2027
ARGENTINA
ATP: Tomas Martin Etcheverry, Mariano Kestelboim, Guido Andreozzi
WTA: Solana Sierra, Jazmin Ortenzi, Nicole Fossa Huergo
AUSTRALIA
ATP: Rinky Hijikata, Alex Bolt, Marc Polmans
WTA: Talia Gibson, Daria Saville, Ellen Perez
BELGIO
ATP: Alexander Blockx, Gauthier Onclin, Sander Gille
WTA: Elise Mertens, Polina Bakhmutkina, Magali Kempen
CANADA
ATP: Felix Auger-Aliassime, Alexis Galarneau, Cleeve Harper
WTA: Victoria Mboko, Kayla Cross, Gabriela Dabrowski
CECHIA
ATP: Jiri Lehecka, Dalibor Svrcina, Petr Nouza
WTA: Linda Noskova, Laura Samson, Jesika Maleckova
CROAZIA
ATP: Dino Prizmic, Matej Dodig, Mate Pavic
WTA: Donna Vekic, Lucija Ciric Bagaric
DANIMARCA
ATP: Holger Rune, Elmer Moller, Johannes Ingildsen
WTA: Clara Tauson, Emma Kamper
FRANCIA
ATP: Arthur Fils, Geoffrey Blancaneaux, Manuel Guinard
WTA: Diane Parry, Leolia Jeanjean, Fiona Ferro
GERMANIA
ATP: Yannick Hanfmann, Florian Broska, Kevin Krawietz
WTA: Tamara Korpatsch, Mona Barthel, Mina Hodzic
GRAN BRETAGNA
ATP: Arthur Fery, Jan Choinski, Neal Skupski
WTA: Emma Raducanu, Francesca Jones, Olivia Nicholls
GRECIA
ATP: Stefanos Tsitsipas, Ioannis Xilas
WTA: Maria Sakkari, Despina Papamichail, Sapfo Sakellaridi
KAZAKHSTAN
ATP: Aleksandr Shevchenko, Dmitry Popko
WTA: Yulia Putintseva, Zhibek Kulambayeva
ITALIA
ATP: Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Filippo Romano
WTA: Elisabetta Cocciaretto, Nuria Brancaccio, Angelica Moratelli
POLONIA
ATP: Hubert Hurkacz, Maks Kasnikowski, Jan Zielinski
WTA: Maja Chwalinska, Martyna Kubka, Katarzyna Piter
SPAGNA
ATP: Rafael Jodar, Nikolas Sanchez Izquierdo, Benjamin Winter Lopez
WTA: Paula Badosa, Leyre Romero Gormaz, Yvonne Cavalle-Reimers
SVIZZERA
ATP: Jerome Kym, Leandro Riedi, Jakub Paul
WTA: Belinda Bencic, Susan Bandecchi, Naima Karamoko
UNGHERIA
ATP: Fabian Marozsan, Zsombor Piros
WTA: Anna Bondar, Panna Udvardy, Fanny Stollar
USA
ATP: Ben Shelton, Keegan Smith, Christian Harrison
WTA: Coco Gauff, Varvara Lepchenko, Nicole Melichar-Martinez