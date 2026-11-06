Il Team Polti Visit Malta ingaggia Garibbo: “Ringrazio la squadra per la fiducia. Ho ancora tanto da dare”

L’accordo di collaborazione tra Team Polti VisitMalta e Team Ukyo continua a produrre frutti. La formazione italiana ha infatti ufficializzato l’arrivo per la stagione 2027 di Nicolò Garibbo, terzo corridore ingaggiato dalla compagine giapponese dopo Federico Iacomoni e Yoshiki Terada.

Garibbo si prepara ad affrontare quella che rappresenterà la sua prima stagione in una formazione professionistica e potrà sfruttare l’occasione per compiere un salto di qualità ulteriore. Nell’annata da poco conclusa il corridore ligure ha conquistato, tra gli altri, la tappa inaugurale del Giro di Sardegna e la classifica finale del Giro del Friuli Venezia Giulia.

Il corridore ha commentato con entusiasmo la conclusione dell’operazione: “Sono veramente contento di compiere questo passo importante in una squadra altrettanto importante, che ringrazio per aver dato fiducia a un ragazzo che l’anno prossimo compirà 28 anni. Sento di avere ancora tanto da dare e la storia recente dimostra che questa è la struttura giusta per migliorarmi, insieme potremo toglierci delle belle soddisfazioni”.

Il direttore sportivo Giovanni Ellena accoglie così il nuovo arrivato: “Nicolò ha alle spalle un lungo percorso che l’ha reso noto nell’ambiente ciclistico italiano e internazionale, le sue qualità sono indiscutibili e con il calendario che possiamo garantirgli potrà fare molto bene“.