Giovanni Toti è sicuramente il punto di riferimento del badminton italiano. Il nativo di Chiari ha prima centrato una storica qualificazione a Parigi 2024 e poi successivamente è riuscito anche ad ottenere la prima vittoria di sempre per un giocatore italiano. Nell’ultima puntata di OA Focus, il programma in onda sul canale YouTube di OA Sport, l’ospite è stato proprio Giovanni Toti.

La scoperta del badminton alle medie: “Tutto è nato per caso. Io venivo dal tennis e mi sono trovato il professore che era presidente del club di badminton a Chiari. Giocavamo a badminton a scuola ed io ero uno dei pochi che riusciva a colpire il volano ed è nato tutto così dal nulla”.

Il momento in cui Toti ha capito di poter intraprendere una carriera in questo sport: “Quando ho cominciato il percorso di qualificazione alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires mi sono detto se riesco a qualificarmi, se riesco a fare un buon risultato magari riesce a nascere qualcosa di più. Le cose sono andate sempre meglio e adesso mi trovo a fare della mia passione anche il mio lavoro.

La pressione dell’essere un riferimento per il badminton azzurro: “L’ambiente del badminton in Italia è molto piccolo. Sicuramente c’è stata un po’ di pressione soprattutto i primi anni, dove c’era chi aveva grandi attese e chi alla prima sconfitta invece ti buttava giù. Nel bene o nel male tutti parlavano sempre. Io, però, l’ho sempre vissuta serenamente, non mi sono mai considerato un predestinato, un fenomeno, mi considero solo un ragazzo che ama giocare a badminton e che si diverte facendo quello che fa”.

Il rapporto con il compagno di doppio in nazionale Fabio Caponio: “Giochiamo bene insieme e abbiamo un’ottima intesa in campo. Riusciamo davvero a completarci. Preferisco giocare da solo, perché preferisco prendermi le responsabilità nel bene o nel mane e penso anche lui, vista la nostra natura da singolarista. Però sul campo giochiamo sicuramente bene insieme”.

Un giocatore a cui si ispira: “Personalmente a Christo Popov, che è il numero uno del mondo ed è un grande amico. Lui è uno su un milione, ha qualcosa di diverso rispetto agli altri. Io lo guardo con ammirazione e mi chiedo come riesce a fare certe cose in campo”.

La storica partecipazione alle Olimpiadi: “Si è accesa improvvisamente l’attenzione mediatica su questa cosa. Da una parte ero felice perchè sicuramente mi ero reso conto di aver fatto qualcosa di storico per la nostra federazione, dall’altra ho sentito un po’ di difficoltà e di pressione. Un risultato, però, importante non solo per me, ma per tutta la federazione ma anche per tutti gli altri giocatori che possono cominciare davvero a credere nel sogno olimpico”.

La vittoria a Parigi 2024 contro il surinamese Soren Opti, che si è dovuto ritirare con Toti che è andato a rincuorarlo ed il suo gesto è stato particolarmente apprezzato nel mondo del badminton e non solo: “Quel gesto è stato fatto passare come una cosa incredibile, ma alla fine non ho fatto nulla di che. Ho visto che piangeva e mi sono seduto accanto a lui per cercare di confortarlo. Immaginavo me stesso in quella situazione ed è veramente brutto. Questa cosa è stata fatta passare come una cosa incredibile, ma è la base dell’essere umano e dell’essere sportivo”.

L’obiettivo Los Angeles 2028, ma non basta solo la partecipazione: “Sicuramente vorrei qualcosa in più. Arrivare e partecipare è bellissimo, ma quando sei ai Giochi capisci che devi dare qualcosa in più. Prima di tutto devo qualificarmi, ma vorrei lasciare un segno, un ricordo per il nostro movimento. Far capire che il badminton italiano c’è, che i ragazzi giovani ci sono e che il movimento è in continua crescita”.