Gaudenzi rompe il silenzio sul calendario: “Otto settimane di pausa sarebbero necessarie”

Conciliare le esigenze di tutti i tennisti e costruire una stagione capace di soddisfare ogni categoria di giocatori resta una delle sfide più difficili per il circuito. Andrea Gaudenzi ha affrontato la questione soffermandosi sulle differenze che caratterizzano i protagonisti del ranking e sulle difficoltà di individuare una programmazione realmente equilibrata. Il presidente dell’ATP ha sottolineato come le necessità di chi domina abitualmente i tornei siano inevitabilmente diverse da quelle degli altri atleti.

Il riferimento è soprattutto a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, protagonisti di una continuità di rendimento che consente loro di concentrare gli sforzi sugli appuntamenti più prestigiosi. Per chi riesce ad arrivare regolarmente alle fasi finali delle competizioni, infatti, una stagione costruita intorno ai tornei più importanti può essere sufficiente. Diverso è il discorso per chi occupa posizioni meno elevate in classifica e ha bisogno di prendere parte a un numero maggiore di eventi per ottenere risultati e migliorare il proprio ranking.

Gaudenzi ha spiegato questa disparità senza nascondere quanto sia difficile trovare una soluzione condivisa: “Questo perché se sei Sinner o Alcaraz e arrivi sempre in fondo nei tornei, probabilmente hai bisogno di giocare solo gli Slam, i Masters 1000 e le Finals. Ma chi non è come loro deve giocare altri tornei. Per questo fare un calendario perfetto, che vada bene a tutti, è complicatissimo. In fin dei conti, i giocatori sono atleti indipendenti e devono scegliere la loro programmazione, quindi non abbiamo alcun potere sulle loro scelte“.

Un altro aspetto sul quale il presidente dell’ATP riconosce le ragioni dei tennisti riguarda il periodo di riposo tra la conclusione di una stagione e l’inizio della successiva. La off-season, secondo Gaudenzi, lascia uno spazio troppo ridotto per consentire agli atleti di recuperare completamente dalle fatiche accumulate durante l’anno. Servirebbe una pausa più lunga, nell’ordine di due mesi, per permettere loro di smaltire le energie spese e prepararsi adeguatamente ai nuovi impegni.

Anche in questo caso, tuttavia, intervenire non è semplice. La collocazione degli Slam e della Coppa Davis rappresenta un vincolo importante nella costruzione del calendario e limita i margini di manovra dell’ATP. “Su una cosa sono d’accordo con loro: la durata della off-season. La pausa dalle Finals all’inizio della stagione seguente è troppo breve. Avrebbero bisogno di circa 8 settimane per recuperare del tutto e ripartire. È una situazione complessa perché non controlliamo le date degli Slam e della Coppa Davis“.