Frosini fa la voce grossa, Talmassons vola: Il Bisonte Firenze si arrende in tre set

La Cda Volley Talmassons Fvg conquista una vittoria preziosa nell’anticipo della settima giornata di serie A1 femminile, superando 3-0 Il Bisonte Firenze al termine di una sfida molto più equilibrata di quanto racconti il risultato finale. Le friulane si impongono 26-24, 25-20, 25-22, riuscendo a gestire meglio i momenti decisivi dei tre parziali. Grande protagonista Giorgia Frosini, autrice di 22 punti con il 56% in attacco e tre muri, mentre Firenze paga soprattutto la scarsa concretezza nelle fasi conclusive e una prestazione a muro, con 12 punti complessivi, che non basta a evitare la sconfitta.

Il primo set è una battaglia punto a punto, con le ospiti che provano subito a prendere il comando grazie a Milosic e Cugno (1-4). Talmassons reagisce con Frosini e Gannar, ritrovando la parità sul 6-6. Le due squadre procedono appaiate fino alla fase centrale, quando Bakodimou e Frosini permettono alle friulane di guadagnare un piccolo margine (19-16). Firenze non si arrende e con Baird e Lokhmanchuk riesce a mettere la testa avanti sul 21-22. Damaske firma il 23-23 e poi il muro del 23-24, ma Grabic annulla il set point. Herrera Blanco trova il muro del sorpasso e l’errore conclusivo di Damaske consegna il 26-24 alle padrone di casa.

Nel secondo parziale Firenze parte meglio, sfruttando il buon lavoro a muro di Boldini e gli attacchi di Cugno per salire sul 6-10. Talmassons ritrova progressivamente continuità con Grabic e Frosini, recuperando lo svantaggio e passando a condurre sul 14-13. Il confronto resta apertissimo fino al 19-18, quando le friulane trovano maggiore incisività in attacco. Gannar firma il 20-18, Frosini contribuisce all’allungo e Grabic mantiene le distanze. Nel finale è ancora Frosini a fare la differenza, prima con un muro e poi con due attacchi consecutivi che fissano il 25-20.

Il terzo set sembra inizialmente nelle mani del Bisonte, protagonista di una partenza travolgente. Baird firma tre attacchi vincenti, Milosic aggiunge un muro e Firenze vola sullo 0-5, allungando successivamente fino al 4-9 e al 7-12. Talmassons fatica a contenere le attaccanti ospiti, ma resta aggrappata alla partita grazie a Frosini e Gannar. La rimonta prende consistenza nella seconda metà del parziale: dal 14-17 le friulane risalgono fino al 18-18, poi Gannar diventa protagonista con due attacchi e un muro che valgono il 21-19. Firenze trova ancora la forza per avvicinarsi sul 23-21 con Caruso, ma Damaske procura due match point alle padrone di casa e Gannar chiude definitivamente i conti sul 25-22.