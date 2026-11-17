La Nazionale italiana femminile di floorball scrive una pagina inedita nella storia dello sport azzurro, conquistando per la prima volta l’accesso alla fase finale dei Mondiali. Un traguardo di assoluto rilievo, che premia il percorso di crescita intrapreso dal movimento italiano e proietta la squadra per la prima volta sul palcoscenico della massima competizione internazionale. La rassegna iridata si svolgerà a Turku, in Finlandia, dal 3 all’11 dicembre 2027, dove le azzurre avranno l’opportunità di misurarsi con le migliori selezioni del panorama mondiale.

La qualificazione è maturata al termine di cinque intense giornate di gare nel torneo europeo EUR1, disputato a Wolsztyn, in Polonia, dall’11 al 15 novembre. La formazione italiana, affidata alla guida tecnica dell’head coach svedese Rune Fabio Engström, ha concluso il proprio cammino al secondo posto del girone, alle spalle soltanto della Svizzera, campione del mondo in carica. Un piazzamento che assume un valore ancora maggiore se si considera il livello delle avversarie affrontate e la capacità della squadra di superare selezioni collocate più in alto nel ranking internazionale.

Il percorso delle nostre portacolori si è aperto l’11 novembre con una vittoria convincente contro l’Ungheria, superata con il punteggio di 7-4. Un esordio positivo, importante non soltanto per il risultato, ma anche per la fiducia e la consapevolezza maturate in vista degli impegni successivi. Il confronto con la Svizzera, disputato nella seconda giornata, ha invece evidenziato la distanza ancora esistente rispetto a una delle principali potenze mondiali della disciplina. Il pesante 0-19 incassato contro le elvetiche avrebbe potuto compromettere il morale del gruppo, ma la risposta della squadra si è rivelata immediata e significativa.

Il 13 novembre l’Italia è tornata in campo mostrando carattere e capacità di reazione, imponendosi per 6-4 sull’Ucraina. Una vittoria fondamentale per rilanciare le proprie ambizioni e mantenere aperta la possibilità di conquistare uno dei posti disponibili per la fase finale. Il momento decisivo del torneo è arrivato tuttavia il giorno successivo, quando le azzurre sono state protagoniste di una delle prestazioni più importanti della loro storia sportiva. Di fronte al pubblico di casa, la Polonia, settima nazionale al mondo nel ranking internazionale, è stata sconfitta con un netto 6-3. Un successo di grande prestigio, maturato contro un’avversaria sulla carta più accreditata, che ha rappresentato una dimostrazione concreta dei progressi compiuti dalla selezione italiana e ha avvicinato sensibilmente la squadra all’obiettivo iridato.

Restava da affrontare l’ultimo ostacolo, rappresentato dall’Estonia, dodicesima nel ranking mondiale, nella sfida conclusiva del 15 novembre. Una partita delicata, nella quale la posta in palio era particolarmente alta: all’Italia sarebbe bastato non perdere con almeno due reti di scarto per assicurarsi la qualificazione. In un confronto caratterizzato dalla tensione e dalla consapevolezza dell’importanza del risultato, le azzurre sono riuscite a gestire la pressione, chiudendo l’incontro sul 4-4. Il pareggio ha sancito matematicamente il secondo posto nel raggruppamento e, soprattutto, la conquista del pass per la rassegna iridata dell’anno prossimo. Insieme all’Italia, hanno ottenuto la qualificazione la Svizzera e la Polonia.