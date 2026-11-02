Flavio Cobolli non scioglie le riserve per Parigi: “Ho ancora 2 giorni per decidere”

Le immagini del suo ritiro nel corso del match di ottavi di finale del torneo di Vienna contro Matteo Berrettini avevano fatto pensare a un problema fisico di entità molto importante con possibili gravi conseguenze. Il verdetto degli esami medici ha però escluso questa possibilità. Flavio Cobolli, con la necessaria prudenza, non scioglie le riserve per Parigi.

Gli esami strumentali effettuati hanno invece rilevato solamente la presenza di un risentimento muscolare di lieve entità, contrattempo che non dovrebbe precludere a Flavio Cobolli la possibilità di giocare regolarmente le ATP Finals di Torino e la Final Eight di Coppa Davis a fine mese. Il giocatore italiano si riserva invece, fino all’ultimo istante, l’opportunità di scegliere se giocare il torneo di Parigi.

Il tennista azzurro, ai microfoni di Sky Sport ha illustrato le sue attuali condizioni fisiche e sottolineato la voglia di giocare: “Sto abbastanza bene, sto facendo di tutto per recuperare e per essere in forma per la mia prima partita qui a Parigi”.

Sull’ultimo intenso periodo di attività: “Sono state settimane complicate, con molte pressioni. È difficile prendere decisioni così importanti in poco tempo. Abbiamo deciso di venire qui e giocare questo torneo al massimo. Ci sono ancora due giorni per capire come sto e prendere la decisione migliore, ma sono fiducioso e positivo”.