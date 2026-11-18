Federica Brignone ha disputato l’ultima gara lo scorso 1° marzo, quando fu ottava nel superG di Soldeu, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse valdostana si era presentata ad Andorra dopo aver illuminato le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove conquistò due medaglie d’oro (superG e gigante) in seguito al terribile infortunio avvenuto dieci mesi prima.

La 36enne ha deciso di non iniziare subito la nuova stagione, rinunciando al gigante di Soelden andato in scena a fine ottobre e non definendo una data riguardo al suo possibile rientro sulla neve. Tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno ha continuato a lavorare al J Medical di Torino. Nelle ultime settimane la ribattezzata Tigre di La Salle si è soffermata più volte sul proprio stato di salute in alcune dichiarazioni, palesando delle perplessità riguardo alla forma fisica.

Nel frattempo Federica Brignone si è congedata dai Carabinieri e proprio questa notizia, annunciata lo scorso 2 novembre, sembra essere un importante sul suo futuro secondo Paolo De Chiesa. Nell’ultima puntata della rubrica La scodata, pubblicata sulle colonne di OA Sport, la voce tecnica dello sci alpino sulla Rai si è soffermato proprio sulla Campionessa Olimpica: “Il fatto che abbia lasciato l’Arma può essere un indizio delle sue intenzioni. Se continuasse, perché dovrebbe uscire dai Carabinieri? È vero che l’appartenenza ad un gruppo militare può portare a delle problematiche nei confronti degli sponsor, soprattutto per chi è molto famoso. Al tempo stesso ci sono altri segnali che si possono percepire“.

Paolo De Chiesa ha poi proseguito: “In ogni caso, dopo quello che ha fatto l’anno scorso Federica, io non dico più niente. Avevo detto che con quella gamba distrutta non sarebbe tornata ai suoi livelli, poi vinse 2 ori olimpici. Per cui sono solo sensazioni. Sarei contento di vederla sciare, ma mi dispiacerebbe perché correrebbe dei rischi per la sua salute. Smettere dopo aver vinto le due medaglie olimpiche, come le ha vinte, sarebbe un’occasione irripetibile! Come sapete, adoro che i grandi fenomeni lascino all’apice, senza mostrare una versione declinante di sé stessi“.