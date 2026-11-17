Siamo giunti ufficialmente alla fase conclusiva del Mondiale di Formula Uno 2026. Nel prossimo weekend, infatti, andrà in scena il Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo e terzultimo appuntamento della stagione, con la Ferrari che cercherà nuovamente di puntare al bersaglio grosso. La vittoria manca ormai da tempo immemore per il team del Cavallino Rampante, con i due piloti che stanno vivendo un momento davvero particolare, ovvero facendo più la guerra tra di loro piuttosto che pensare a sconfiggere gli avversari.

Per l’occasione, il team principal della scuderia di Maranello, Frederic Vasseur, spiega come si presenta la Ferrari all’evento statunitense: “Il Gran Premio di Las Vegas apre l’ultima tripletta della stagione. Il circuito cittadino della Strip presenta caratteristiche molto specifiche, con lunghi rettilinei, staccate importanti e la complicazione aggiuntiva rappresentata dalle temperature molto basse, che renderanno fondamentale riuscire a portare gli pneumatici nella corretta finestra di utilizzo. Sappiamo che si tratta di fattori importanti per la prestazione e ci siamo concentrati su questi aspetti nella preparazione. Come sempre, la priorità sarà sfruttare al meglio ogni fase del weekend e massimizzare il risultato per la squadra”.

Dopo il ben poco brillante Gran Premio di San Paolo sul circuito di Interlagos la squadra emiliana cercherà di rimettersi in carreggiata, consapevole che le prossime due uscite (Gran Premio del Qatar di Lusail e Gran Premio di Abu Dhabi a Yas Marina, uno dietro l’altro nella tripletta conclusiva del campionato) daranno ben poche chance di successo alle SF-26 che, su quei tracciati, non ha mai vinto.

Un’altra notizia importante per il fine settimana nella capitale del gioco d’azzardo, arriverà nella prima sessione di prove libere. Al posto di Lewis Hamilton, infatti, scenderà in pista Dino Beganovic. Il giovane svedese classe 2004, sarà impegnato nella quarta sessione di prove libere della stagione da rookie.