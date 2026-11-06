F1 oggi in tv, GP Brasile 2026: orari venerdì 6 novembre, streaming, programma prove libere

Oggi, venerdì 6 novembre, prende il via la ventesima tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Interlagos, in Brasile, si prevede un fine-settimana piuttosto intenso dove le scuderie dovranno fare i conti con un circuito dalle caratteristiche molto particolari.

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 16.30 E 20.00

Il tracciato brasiliano presenta alcune novità rispetto alla scorsa stagione. Nel corso dell’anno sono stati infatti effettuati degli interventi di riasfaltatura nel tratto compreso tra le curve 3 e 5 e tra le curve 8 e 9. Queste nuove porzioni di pista potrebbero modificare il livello di aderenza e l’evoluzione della pista nel corso del fine settimana, influenzando in particolare il comportamento dei pneumatici sulle lunghe distanze. Le tre sessioni di prove libere consentiranno di valutare l’evoluzione e come la nuova superficie influenzerà degrado e usura.

Una pista legata indissolubilmente al mito di Ayrton Senna. L’asso brasiliano a cavallo degli anni ’80-’90 è stato l’idolo per i tifosi sudamericani assiepati lungo il circuito. Il n.12 è tornato d’attualità grazie al neo campione del mondo, Kimi Antonelli, che con la Mercedes ha regalato all’Italia e a se stesso una soddisfazione inimmaginabile, riportando l’iride tra i piloti 73 anni dopo Alberto Ascari.

Antonelli, in questo contesto, potrà competere sgravato dall’obiettivo mondiale e pensando esclusivamente a dare il proprio 100%. Si prevede, per questo, un weekend estremamente combattuto, con la Ferrari che vorrà rispondere presente e non ripetere gli stessi errori di Città del Messico.

La prima giornata della tappa di Interlagos, ventesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, andrà in scena venerdì 6 novembre. Un day-1 all’insegna delle prove libere, previste dalle 16:30 alle 17:30 e dalle 20:00 alle 21:00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport F1 (207) per la programmazione completa, mentre Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) solo per la FP1; in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la copertura in chiaro su TV8 del day-1. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle due sessioni di prove.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 6 novembre (orari italiani)

Ore 16:30-17:30, Prove libere 1 a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) –

Ore 20:00-21:00, Prove libere 2 a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport F1 (207).

PROGRAMMA GP BRASILE F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207) copertura completa, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) solo per la FP1; non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Venerdì 6 novembre

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.