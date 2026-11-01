F1, cambia la griglia di partenza nel GP del Messico: una squalifica muta lo schieramento

Poche ore dopo la conclusione della qualifica è arrivata una notizia importante che ha modificato la griglia di partenza del Gran Premio del Messico 2026, valevole come diciannovesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Liam Lawson è stato infatti squalificato, venendo estromesso dalla classifica della sessione per una violazione del regolamento tecnico.

Il pilota neozelandese della Racing Bulls, autore dell’ottavo tempo nelle prove ufficiali (sarebbe dovuto partire nono a causa della penalità rimediata per il contatto con Max Verstappen durante la seconda sessione di libere), è stato sanzionato dai commissari per una violazione tecnica legata all’erogazione di potenza dell’MGU-K registrata subito dopo il suo giro più veloce ottenuto in Q2.

Nello specifico “la richiesta massima di potenza del pilota e la potenza elettrica DC dell’ERS-K sono diminuite a un ritmo superiore rispetto a quanto consentito dal regolamento”, come si legge nel rapporto ufficiale della FIA. Una doccia fredda per Lawson e per il team di Faenza, con il 24enne kiwi che dovrà partire dal fondo dello schieramento quest’oggi al via del GP messicano.

GRIGLIA DI PARTENZA GP MESSICO F1 2026

1. Lewis Hamilton (Ferrari)

2. George Russell (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Kimi Antonelli (Mercedes)

5. Max Verstappen (Red Bull), penalizzato di una posizione per contatto con Lawson nelle prove libere

6. Lando Norris (McLaren)

7. Isack Hadjar (Red Bull)

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Nico Hulkenberg (Audi)

11. Franco Colapinto (Alpine)

12. Oscar Piastri (McLaren)

13. Gabriel Bortoleto (Audi)

14. Oliver Bearman (Haas)

15. Carlos Sainz (Williams)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Fernando Alonso (Aston Martin)

18. Ryo Hirakawa (Haas)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Sergio Perez (Cadillac)

21. Valtteri Bottas (Cadillac)

22. Liam Lawson (Racing Bulls), squalificato dalla sessione di qualifica per un’irregolarità tecnica