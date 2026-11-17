Erika Saraceni si è resa protagonista di una splendida stagione: al rientro dopo un brutto infortunio, la 20enne lombarda ha vinto i Campionati Italiani Assoluti e si è poi qualificata alla finale degli Europei con la squillante misura di 14.50 metri (suo personale), terminando poi l’atto conclusivo al dodicesimo posto (Dariya Derkach si impose a Birmingham).

Una delle grandi promesse dell’atletica italiana, già capace di laurearsi Campionessa d’Europa U20 nel salto triplo, è intervenuta a Milano nel corso dell’evento “Il rischio che la rete diventi un’arma. Cyberviolenza, manipolazione e mobilitazione digitale: le nuove sfide per l’Italia e per l’Ue per la tutela dei minori”. L’azzurra ha portato la propria testimonianza nell’ambito dell’evento organizzato al Palazzo delle Stelline dall’Ufficio del Parlamento Europeo e dall’Associazione StopCyberviolenze.

Le parole di Erika Saraceni possono essere importanti per molti giovani: “Quando ho riaperto lo smartphone (dopo la finale degli Europei, n.d.r.) temevo di trovare soltanto commenti negativi, invece le mie parole avevano generato tantissimi commenti di sostegno, ammirazione e ispirazione, dimostrando quanto il modo in cui comunichiamo sui social possa fare la differenza“.

L’azzurra ha proseguito: “I social possono essere pericolosi se vengono usati male dai creator e dagli ‘spettatori’, ma possono essere anche un grandissimo mezzo per condividere messaggi positivi con la propria community. Cerchiamo di usarli in modo consapevole e responsabile“.