Dopo la sfida alla Turchia del PalaEur di Roma, per l’Italia arriverà un nuovo capitolo delle qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2027. Per quel che concerne domenica, infatti, arriva il ritorno all’Aleksandar Nikolic Arena, dove di fronte ci sarà la Serbia. Che sarà pure senza NBA, ma resta sempre un osso particolarmente duro.

Certo, cinque anni fa a Belgrado è arrivata la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo proprio in quello stesso luogo e contro la stessa avversaria, ma un conto erano le squadre di cinque anni fa e un conto sono queste, prive degli “americani” e per certa misura anche degli “europei”, sebbene la maggior parte sia a disposizione. Peraltro, è una sorta di “permanenza a casa” per Alessandro Pajola, che gioca al Partizan e che si è rapidamente inserito nel luogo. Ma di fatto sarà una delle sfide cruciali verso la rassegna iridata.

Il match tra Serbia e Italia, quarto della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027, si giocherà lunedì alle ore 19:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Basket (205) e in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN. La programmazione potrebbe variare. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live tesutale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SERBIA-ITALIA QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET

Domenica 29 novembre

Ore 19:00 Serbia-Italia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA SERBIA-ITALIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta testuale: OA Sport