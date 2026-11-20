Domenica 22 novembre andrà in scena la Mezza Maratona di Milano 2026, organizzata da FollowYourPassion, brand di MG Sport. L’evento nel capoluogo lombardo precederà il doppio appuntamento di Bergamo, dove nel weekend del 30-31 gennaio 2027 andranno in scena una mezza e una urban night trail. Si preannuncia grande spettacolo nel territorio meneghino, dove più di 20.000 podisti si sfiderà per la vittoria, per migliorare i propri personali, per giungere al traguardo in una giornata di grande divertimento.

Partenza e arrivo in zona Fiera Portello, si passerà per Milano Domodossola, il Parco Sempione dietro al Castello Sforzesco, porta Moscova e porta Garibaldi, si transiterà per Piazza San Babila, Duomo e via Montenapoleone a metà tracciato, per poi tornare verso Porta Venezia, Porto Romana, Porta Ticinese, Porta Magenta e dirigersi verso la zona d’arrivo per completare i 21,097 km previsti dall’evento sponsorizzato da Powerade.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della mezza maratona di Milano 2026. L’evento non godrà di copertura televisiva e/o streaming.

CALENDARIO MEZZA MARATONA MILANO 2026

Domenica 22 novembre

Ore 08.45, Mezza maratona di Milano, partenza elite

PROGRAMMA MEZZA MARATONA MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.