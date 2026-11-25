L’Italia di Andrea Soncin si gioca il pass per il torneo iridato nel secondo e decisivo turno dei play-off delle Qualificazioni ai Mondiali 2027 di calcio femminile: le azzurre, dopo aver superato la Bielorussia nel primo turno, nella doppia sfida decisiva affronteranno la Finlandia.

Per azzurre i primi 90′ saranno in trasferta: la gara d’andata, infatti, si giocherà martedì 1° dicembre, alle ore 17.30 italiane, ad Helsinki, mentre la sfida di ritorno andrà in scena tra le mura amiche, e si disputerà a Taranto, allo Stadio Iacovone, sabato 5 dicembre alle ore 21.15.

La doppia sfida tra Italia e Finlandia, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2027 di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO FEMMINILE

Martedì 1° dicembre

17.30 Finlandia-Italia – Diretta tv su Rai 2 HD

Sabato 5 dicembre

21.15 Italia-Finlandia – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.