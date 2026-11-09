Dove vedere in tv Francia-Italia U21: orario amichevole, canale, streaming

Un classico del calcio europeo per inaugurare nel migliore dei modi la preparazione alla fase finale del torneo continentale. Venerdì 13 novembre alle ore 18:30, la Nazionale U21 affronterà la Francia in una prestigiosa amichevole allo stadio di Laval. Non si tratta di un semplice esperimento, ma del primo vero esame d’alta quota per il gruppo guidato da Silvio Baldini, chiamato a consolidare le ottime risposte arrivate nell’ultimo mese.

Gli azzurrini si presentano a questo appuntamento con il morale alle stelle e la certezza del dovere compiuto. Grazie allo straordinario e spettacolare 6-2 rifilato alla Polonia a Pescara, l’Italia ha infatti blindato il primo posto nel girone conquistando il pass per la qualificazione diretta alla fase finale dell’Europeo 2027 (che si terrà in Albania e Serbia). Evitato lo spauracchio dei playoff, Baldini può ora sfruttare la finestra di novembre per ruotare la rosa, testare nuove soluzioni tattiche e inserire i fari del futuro in vista del sorteggio dei gironi previsto per il 26 novembre a Belgrado.

La Francia, dal canto suo, rappresenta lo spauracchio ideale: una selezione ricca di talento, fisicità e stelle che già brillano nei massimi campionati europei. Per l’Italia sarà l’occasione perfetta per misurare le proprie ambizioni ed elevare ulteriormente il livello del gioco in un match che storicamente viaggia sui binari del totale equilibrio.

Il fischio d’inizio della sfida tra Italia e Francia è fissato sul rettangolo verde di Laval (Francia) per le ore 18:30. La sfida tra i talenti italiani e transalpini sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 2 HD e sarà visibile anche in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

FRANCIA-ITALIA U21 AMICHEVOLE 2026

Venerdì 13 novembre

Ore 18:30 allo stadio di Laval (Francia) – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA FRANCIA-ITALIA U21 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport