Darderi-Hijikata, ATP Parigi 2026: orario, tv, programma, streaming

La stagione offre l’ultima grande occasione per mettersi in evidenza e arrivare così nelle migliori condizioni possibili all’appuntamento con la storia della Final Eight di Coppa Davis. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione, Luciano Darderi sfida l’australiano Rinky Hijikata. Il match aprirà il programma sul Court 1 e inizierà alle 11:00.

Il giocatore azzurro è reduce dagli ottavi conquistati a Vienna, torneo in cui ha perso nettamente contro l’americano Tommy Paul dopo aver superato il connazionale Arnaldi al primo turno. In caso di successo l’azzurro sfiderà al secondo turno il vincente del confronto tra Novak Djokovic e Valentin Vacherot.

L’australiano ha ottenuto il pass per il tabellone principale grazie alla vittoria sul ceco Vit Kopriva nel secondo turno del tabellone di qualificazione. Il bilancio dei precedenti registra una situazione di perfetta parità sul 2-2, punteggio determinato dalle vittorie che il giocatore oceanico ha ottenuto quest’anno a Indian Wells e Cincinnati.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Darderi-Hijikata, match valevole per il primo turno del torneo di Parigi. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canali da definire). Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO DARDERI-HIJIKATA ATP PARIGI 2026

Lunedì 2 novembre

Court 1 – Dalle ore 11.00

Luciano Darderi (ITA)-Rinky Hijikata (AUS) [Q] – Diretta tv su Sky Sport (canali da definire)

A seguire

Luca Van Assche (FRA)-Mariano Navone (ARG)

A seguire

Cameron Norrie (GBR)-Matteo Arnaldi (ITA)

Non prima delle 15:30

Kyrian Jacquet (FRA) [WC]-Tomas Machac (CZE) [Q]

A seguire

Alex Molcan (SVK) [Q]-Titouan Droguet (FRA) [WC]

PROGRAMMA ATP PARIGI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canali da definire)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV

Diretta live testuale: OA Sport