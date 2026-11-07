Cup Of China 2026: Fear-Gibson vincono nella danza, ma Davis-Smolkin sono ad un passo

Vincono Lilah Fear-Lewis Gibson, ma Diana Davis-Gleb Smolkin preparano il sorpasso. La coppia di danza britannica si è imposta per la seconda volta consecutiva nel circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura, salendo sul gradino più alto del podio in occasione della Cup Of China 2026, terza tappa della rassegna itinerante in fase di svolgimento sul ghiaccio di Shenzhen, staccando così il pass anche per le Finali che si svolgeranno sempre in Cina, a Chongqing, nel mese di dicembre.

Un successo che deve far scattare più di un campanello d’allarme per il binomio d’oltremanica che, nonostante il miglior libero di giornata, sono stati graziati da un passaggio a vuoto sui twizzles da parte degli avversari georgiani che, con un programma pulito, avrebbero messo il timbro sulla gara facendo tremare anche la scala gerarchica.

Ma andiamo con ordine. Con un vantaggio risicato nel segmento corto, i Vice Campioni d’Europa hanno tenuto botta nel libero ottenendo il miglior riscontro in entrambi i punteggi e ricevendo un GOE positivo in tutti gli otto elementi del layout, prendendo il largo come di consueto con le difficoltà di carattere coreografico, con il suggestivo sollevamento stazionario finale (livello 4) e con quello combinato curve e rotazionale (livello 4) con cui hanno ricevuto il punteggio di 114.93 (61.45, 53.48) per 194.93, poco più di una lunghezza rispetto a degli oltremodo arrembanti Davis-Smolkin, anche loro con la sicurezza di disputare le Finals e indietro soltanto per una sbavatura della dama nel già citato set di twizzle, fattore che ha impedito loro di raccogliere una vittoria che avrebbe avuto dei contorni clamorosi, accontentandosi di 114.23 (61.15, 53.08) per 193.54.

Da menzionare poi la risalita degli spagnoli Olivia Smart-Tim Dieck, bravi a salire sul podio dopo la quinta piazza strappata ieri confezionando una free da 107.32 (57.04, 50.28) per 178.30, score rallentato anche in questo caso da una leggera incertezza nei twizzles. La giornata adesso proseguirà con il programma libero femminile, dove sarà della partita la nostra Lara Naki Gutmann.

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO