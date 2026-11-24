Buona la prima per la Cechia, nella sfida dei quarti di finale delle Final-Eight di Coppa Davis a Bologna contro il Canada. Nel confronto di singolare che ha visto opposti i numeri due delle rispettive formazioni, Tomáš Macháč, numero 59 del rankin, ha piegato Liam Draxl con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-2 in 1 ora e 56 minuti di gioco e ha messo la prima firma sul confronto, in un match che il capitano Tomáš Berdych ha affidato a lui con una scelta a sorpresa.

Sul veloce indoor della Fiera di Bologna, Berdych ha infatti lasciato in panchina il più quotato Jakub Menšík, numero 15 ATP, per puntare su Macháč. Dall’altra parte della rete c’era il secondo singolarista canadese, Draxl, numero 154 del mondo.

Il primo set è stato a senso unico. Macháč è partito con grande aggressività da fondocampo, ha imposto subito il proprio ritmo e ha strappato per due volte la battuta al rivale, involandosi sul 4-0. Poi ha gestito il vantaggio e ha chiuso il parziale per 6-2.

Nel secondo set è arrivata la reazione di Draxl, imbattuto nei precedenti singolari disputati in Coppa Davis. Il nordamericano ha alzato la percentuale di prime palle in campo e ha trovato maggiore profondità con il dritto, ribaltando l’inerzia degli scambi. Il break decisivo gli ha consegnato il parziale per 6-3 e ha riaperto l’incontro.

Nel set decisivo è emersa però la maggiore abitudine di Macháč ai grandi palcoscenici. Il ceco è tornato ingiocabile nei propri turni di servizio, ha ripreso a spingere in risposta e ha chiuso i conti con lo stesso punteggio dell’apertura, 6-2.

Grazie al successo di Macháč, la Cechia si porta sull’1-0 e affida ora a Jiří Lehečka, numero 14 ATP, il match point per chiudere la sfida. Il suo avversario sarà il numero 1 canadese, Félix Auger-Aliassime, numero 17 del ranking, che torna in campo dopo lo stop al ginocchio rimediato a ottobre a Shanghai. Il canadese è chiamato a rimettere il confronto in parità sull’1-1 e rinviare il verdetto sulla semifinale al doppio decisivo. Ricordiamo che la vincente di questo incrocio sfiderà chi la spunterà tra Italia e Corea del Sud nella parte alta del tabellone di queste Finals.