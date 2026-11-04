Como strepitoso in Champions League: segna 9 gol e cala il tris! Il Napoli crolla in Portogallo

Il Como continua a regalare grande spettacolo in Champions League e, dopo l’esordio da urlo contro il Lipsia e l’impresa storica compiuta contro il Manchester United, ha infilato la terza vittoria su quattro partite disputate. I lariani si sono scatenati sul campo del Lens, imponendosi con un roboante 9-1 e issandosi al quarto posto nella classifica combinata con 9 punti all’attivo, a tre lunghezze di distacco dalle capolista PSG e Real Madrid, a -1 dall’Arsenal.

La compagine guidata da Fabregas si trova ai piani nobili della graduatoria a metà di questa fase a girone unico, che promuove le prime otto agli ottavi di finale e le formazioni tra il nono e il 24mo posto ai sedicesimi di finale. Il Como ha dominato in lungo e in largo in terra francese: Douvikas ha aperto le marcature con le reti al 7′ e al 32′, Paz ha siglato il 3-0 al 40′, in avvio di ripresa sono andati a segno Da Cunha e Kempf, poi Douvikas ha calato la tripletta personale al 60′, a seguire hanno festeggiato anche Liberali, Baturina e Papaccioli.

Il Napoli è crollato nella tana del Porto per 4-1: McTominay ha risposto alla marcatura di Bednarek nel primo tempo, ma Veiga al 71′ e Kiwior all’80mo minuto hanno fatto gioire i lusitani. Terza battuta d’arresto per gli azzurri nella massima competizione europea, al momento stazionano in 27ma piazza con i tre punti meritati grazie al successo sul Bodo/Glimt e risultano fuori dalla fase a eliminazione diretta. I campani dovranno ritrovare il giusto smalto nelle prossime quattro partite per superare il taglio e arrivare alle partite da dentro o fuori.

Fa notizia la sconfitta del Liverpool in casa del Fenerbahce per 3-2, mentre il Real Madrid e il Manchester City hanno vinto per 3-2 in trasferta, rispettivamente contro l’AEK Atene e il Lipsia. Tutto facile per l’Arsenal sul campo dello Slavia Praga (2-1), il Borussia Dortmund ha battuto il Betis Siviglia per 2-1 e il Brugge ha avuto la meglio in casa del PSV Eindhoven per 2-1.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE OGGI

AEK Atene vs Real Madrid 2-3

Fenerbahce vs Liverpool 3-2

Borussia Dortmund vs Betis Siviglia 2-1

Porto vs Napoli 4-1

Lens vs Como 1-9

PSV Eindhoven vs Brugge 1-2

Lipsia vs Manchester City 2-3

Slavia Praga vs Arsenal 1-2

Viking vs Sabah FC 4-1