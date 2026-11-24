Tra le protagoniste della tripletta azzurra nella prima finestra delle Qualificazioni agli Europei 2027 c’è sicuramente stata Carlotta Zanardi, che ci ha messo lo zampino soprattutto nella sfida in Lettonia, con giocate decisive nel finale. Una stagione finora importante per la ventunenne bresciana, sicuramente tra le giovani più interessanti della nostra pallacanestro e che ha saputo mettersi in luce sia in maglia azzurra sia con quella del Famila Schio. Zanardi è stata ospite di Basket Base, il programma che ogni settimana va in onda sul canale YouTube di OA Sport.

L’Italia ha fatto bottino pieno con tre vittorie in tre partite in questa prima finestra delle Qualificazioni Europee: “Queste finestre sono sempre molto complicate, perché comunque veniamo già da un periodo pieno con i nostri club ed in poco tempo dobbiamo imparare i giochi in attacco e anche quelli in difesa. Ovviamente è un gruppo che si conosce da tanto tempo e questo sicuramente è un lato positivo. Ci sono state molte assenze rispetto al Mondiale e all’Europeo, ma abbiamo tutte dato il nostro contributo e i risultati si sono visti”.

Si va ad analizzare poi partita per partita, cominciando dalla sfida con la Slovenia: “La prima partita penso sia stata la più emozionante, perché eravamo in Italia e c’era veramente tantissimo pubblico che era venuto a Terni per vederci e sostenerci. Poi è stata forse anche la più complicata perché era la prima, l’avversaria era tosta, ci hanno dato filo da torcere fino alla fine della partita e noi dovevamo trovare ancora il nostro ritmi e i nostri equilibri. Con il sostegno del pubblico, però, alla fine siamo riuscite a portarla a casa, nonostante qualche errore e qualche difficoltà”.

Sulla partita con l’Austria: “Siamo state molto brave e concentrate fin da subito. Sulla carta eravamo più forti, ma in queste partite non sai mai quello che può succedere, essendo fuori casa, avendo viaggiato, magari un po’ di stanchezza, un mix di cose. Siamo state sul pezzo, seguito il piano partita, tutte abbiamo potuto giocare, ci sono state rotazioni ampie, sicuramente siamo state brave”.

La terza vittoria è arrivata con la Lettonia in trasferta: “Atmosfera incredibile e sicuramente è stata tosta giocare con quel pubblico presente. Onestamente non ho mai pensato che potessimo perdere la partita. Questa è veramente una cosa molto bella, perché si capisce quanta intesa e fiducia c’è tra di noi. Anche loro ci hanno dato molto filo da torcere, ma siamo state ciniche e brave negli ultimi minuti. Sono contenta di aver potuto dare il mio contributo, ancora di più in quest’ultima partita”.

Proprio contro le lettoni, Zanardi è stata decisiva nei minuti finali. Un riconoscimento da parte del CT per una giocatrice che in questa stagione ha mostrato di sapersi prendere le responsabilità: “Già per il ruolo che ricopro la responsabilità è un punto chiave. Sicuramente è importante che mi venga data e che io la colga e che possa sfruttare questa occasione. Già a Schio, essendosi ritirata Giorgia Sottana, ho fatto un passo in avanti nelle rotazioni e sono contenta di ciò. Sono sempre stata abituata ad avere tante responsabilità e sono contenta di riaverle. Anche in Nazionale, anche perché ci sono state un po’ di assenze, ho avuto questa possibilità e quindi sono contenta di aver sfruttato l’occasione al volo”.

Famila Schio prima in campionato e prima nel girone di Eurolega, che in questo momento della stagione è forse il pensiero principale della squadra veneta: “Per arrivare preparate alla partita di Eurolega non dobbiamo sottovalutare le partite in campionato, soprattutto a livello mentale. Serve sempre essere al top mentalmente ed ogni partita va affrontata nelle migliori condizioni possibili. Poi chiaramente per la formula dell’Eurolega ogni partita è importante, una sconfitta in Eurolega pesa molto di più che in campionato in questo momento. Il nostro obiettivo è comunque vincere ogni partita e rimanere sempre concentrate su ogni sfida”.

Un movimento quello del basket femminile italiano in crescita e con tante squadre impegnate nella coppe europee: “Penso che sia molto importante che più squadre possono confrontarsi a livello europeo, perché per una giocatrice ti fa crescere tantissimo e poi aiuta in chiave Nazionale a sentirti più pronta. Poi ovviamente la stanchezza c’è, si sente tutto l’anno. Noi poi abbiamo un roster largo e spero che sempre più squadre riescano ad averlo”.

Zanardi è stata esclusa tra le ultime dal gruppo azzurro prima dei Mondiali e queste Qualificazioni Europee possono essere state un riscatto per quella mancata convocazione: “Ogni volta che si viene in Nazionale vuole dimostrare quanto vale. Poi chiaramente ci sono i discorsi di ruoli, di strategie che un coach vuole fare. È sempre una decisione difficile da prendere, ma può essere solo un motivo in più per allenarsi, per migliorarsi ancora di più. Sicuramente in questa finestra sapevo di avere più responsabilità e spero che sia solo l’inizio e avere ancora più possibilità come questa”.

Il sogno di giocare le Olimpiadi a Los Angeles 2028: “Chiaro che un pensiero ce lo fai, ma c’è comunque ancora molta strada da fare. Tutte sanno che quel pensiero, quel sogno rimane lì, ma intanto ci sono ancora tanti gradini da fare. Sicuramente se si continua così, possiamo avvicinarci sempre di più a questo”.

L’eredità presa da Giorgia Sottana a Schio: “Fin dal primo momento in cui sono arrivata per me è stata un esempio e l’ho osservata tantissimo, ho imparato un sacco di cose da lei e mi ha aiutato tantissimo dandomi molti consigli. Io spero di ricoprire al meglio questa assenza, questo cambio. Spero anche solo di fare un 10% della carriera che ha fatto lei”.